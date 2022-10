Che cosa ha spinto Putin ad imporre la legge marziale nei territori occupati in Ucraina?

By Francesca Rizzoli

Dal 20 di ottobre nelle quattro regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia, Kherson e Zaporizhzhia a sud e Donetsk e Luhansk a est, le misure di sicurezza e le restrizioni sulla popolazione locale sono state rafforzate.





"Da parte delle autorità russe c'è la necessità di dare maggiori poteri a coloro che li stanno rappresentando in quei territori," ha dichiarato il giornalista esperto di Russia ed Europa Orientale Giuseppe D'Amato.





"Si tratta quindi semplicemente di un tenativo di riuscire a mantenere un certo controllo su questi territori", ha affermato D'Amato.





Intanto il portavoce del consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby ha detto che personale iraniano si trova in Crimea per aiutare i russi negli attacchi con i droni di Teheran contro l’Ucraina.





Durante il suo intervento al Consiglio Europeo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato a questo proposito che "servono nuove potenti sanzioni contro Russia e Iran per collusione con uno stato terrorista."





Le autorità britanniche hanno intanto deciso di sanzionare l’Iran per la sua fornitura di droni kamikaze all’esercito russo, che ne fa uso in Ucraina per colpire infrastrutture critiche e obiettivi civili.





Tutto questo mentre Mosca avverte la Nato dicendo: "siamo vicini allo scontro diretto".





Il nuovo avvertimento del ministero degli Esteri russo aggiunge che "il flusso di armi della Nato verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l'alleanza alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia", riporta l'agenzia stampa ufficiale russa Tass.





Nel frattempo nuovi blackout in Ucraina a causa degli attacchi missilistici russi che hanno colpito diverse centrali elettriche del Paese.





La compagnia energetica nazionale ha chiesto ai cittadini di caricare i propri dispositivi elettrici, di fare scorta d'acqua e assicurarsi di avere a mano coperte calde visto che l'inverno è alle porte.