Dopo l'hackeraggio alla tv di Stato, la protesta di massa si estende in Iran

By Carlo Oreglia

In evidenza Il 16 settembre 2022 Mahsa Amini è deceduta in circostanze sospette

Amnesty International ha chiesto l'apertura di un'indagine sulla sua morte

Le proteste per la morte della giovane sono giunte alla quarta settimana

Un canale televisivo statale iraniano è stato hackerato da un gruppo che appoggia le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, facendo comparire per pochi secondi durante un notiziario un'immagine della Guida Suprema Ali Khamenei circondata dalle fiamme.



Il sangue dei nostri giovani sgocciola dalle vostre dita Adat e-Ali

L'attacco informatico, durato pochi secondi, è stato rivendicato da un gruppo che si fa chiamare Adalat-e Ali ( La Giustizia di Ali ) e che sostiene il movimento di protesta, il più grande in Iran dopo le proteste contro l'aumento del prezzo della benzina nel 2019.





Advertisement

La protesta è iniziata lo scorso 17 settembre, dopo la morte 24 ore prima della 22enne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver coperto i capelli in modo giudicato appropriato.





Il corrispondente dal Medio Oriente per il Manifesto Michele Giorgio racconta a SBS Italian i dettagli dell'azione di hackeraggio e come la protesta si sia estesa a diverse classi sociali in Iran.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.