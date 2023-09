Due piccole imprese, per realizzare un grande sogno

Dopo aver viaggiato per il mondo e lavorato nel settore turistico, Debora Bartalotta è arrivata in Australia, dove l'opportunità di cambiare settore e lavorare in proprio si è presentata presto.





Dapprima ha fondato nel 2013 "Pulito Cleaning Services", una piccola impresa che oggi fornisce personale per la pulizia della casa a Sydney.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un progetto in Senegal per contrastare l'esodo rurale dei giovani

Quello che Debora sognava da sempre, però, era di dedicarsi al benessere della persona e diventare maestra di yoga, una passione che coltiva da quando era molto giovane.





"Quando ho iniziato a guadagnare bene con la prima attività ho capito che potevo dedicarmi ad altro, così sono andata in India e sono diventata maestra di yoga. Al mio ritorno ho fondato " Green Yoga ". Oggi insegno la pratica e contemporaneamente studio naturopatia", ha raccontato Bartalotta ai microfoni di SBS Italian.

Il prossimo step è creare un Hub , uno spazio dedicato alla cura del corpo, attraverso lo yoga e al benessere della persona, grazie alla medicina naturale

Inizialmente Bartalotta ha fatto lezioni all'aperto, mentre ora ha affitta un vero e proprio spazio per ospitare i suoi studenti. L'obiettivo è aprire un suo studio.





"Con l'apertura del centro ho intenzione di sovvenzionare una scuola per bambine in India, un posto che ho imparato ad amare quando sono diventata maestra. In seguito vorrei aprire un centro, nella città di Sydney, dove le donne possano raggiungere equilibrio e armonia grazie alla pratica", ha continuato la fondatrice di Green Yoga.





In Australia Debora sente di aver trovato un Paese in cui è possibile avviare nuove attività commerciali ma anche coltivare le proprie passioni.





"Gestire due attività in proprio non è per niente facile", ammette Bartalotta, "ma non ho intenzione di rinunciare per questo!".





Ascolta l'intervista integrale a Debora Bartalotta:

LISTEN TO Due piccole imprese, per realizzare un grande sogno SBS Italian 06/04/2022 12:12 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.