Edilizia sostenibile, le nuove frontiere della ricerca energetica al centro di una conferenza

Il tema della sostenibilità è diventato sempre più centrale nella progettazione degli edifici.





Il dottor Luciano Cardellicchio, docente presso la School of Built Environment alla University of New South Wales di Sydney, ha parlato a SBS Italian della sua esperienza nel campo della ricerca energetica nella progettazione degli edifici.





"Ho iniziato la mia carriera accademica presso l'Università di Roma Tor Vergata, dove ho conseguito una laurea in Ingegneria Edile e un dottorato di ricerca in Architettura e Costruzione", dichiara il dottor Cardellicchio.



Potrebbe interessarvi anche Binishell, le strutture che hanno rivoluzionato l'edilizia scolastica del New South Wales SBS Italian 21/08/2021 13:39 Play

Dopo una decina di anni tra professione e carriera accademica in Italia, il dottor Cardellicchio ha deciso di trasferirsi in Canada e successivamente in Gran Bretagna.





"Nel 2019 ho avuto l'opportunità di accettare un'offerta per lavorare presso la University of New South Wales di Sydney come Senior Lecturer in Architectural Construction".





Il dottor Cardellicchio sarà anche uno dei relatori della conferenza "Edifici sostenibili per un domani migliore", organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney.





Durante la conferenza, un gruppo di tre esperti esplorerà le nuove frontiere della ricerca energetica nella progettazione degli edifici e fornirà alcune soluzioni per creare edifici sostenibili.







"Progettare edifici sostenibili significa non solo utilizzare materiali sostenibili e ridurre il consumo energetico, ma anche assicurarsi che gli edifici progettati abbiano una lunga vita", afferma il dottor Cardellicchio.





"Uno dei miei interessi principali è capire perché alcuni edifici, soprattutto quelli progettati di recente, invecchiano prematuramente. Questo può essere un problema serio perché la costruzione di nuovi edifici è una delle principali fonti di emissioni di gas serra".





Il contributo dell'ambiente costruito alle emissioni di gas serra è molto significativo e quindi ogni volta che si progetta e si costruisce qualcosa di nuovo, secondo il dottor cardelicchio, si sta già mettendo in qualche modo a repentaglio o si sta già contribuendo sostanzialmente alla produzione di gas serra.



Clicca su "Play" in alto per ascoltare l'intervista.

Il trend di aumento della popolazione globale e in Australia impone però la necessità di costruire più case ed edifici per le nostre comunità Dott. Luciano Cardellicchio

"Pertanto, la sostenibilità dell'ambiente costruito deve trovare un equilibrio tra la coscienza di un contributo così fondamentale e la necessità di nuovi spazi ed edifici".





Per coloro che sono interessati a partecipare alla conferenza organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web dell'IIC.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.