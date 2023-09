El Niño in arrivo, quali effetti avrà in Australia?

Karl Braganza, National Manager of Climate Services presso l'Istituto di Meteorologia australiano, spiega che in base alle loro stime c'è per il momento un 70% di possibilità che si passi alle condizioni di El Niño.





Questo fenomeno meteorologico è molto complesso, e si basa su una componente oceanica e una atmosferica. Mentre l'oceano sembra avere già raggiunto condizioni che sembrano compatibili con la fase El Niño, quella atmosferica secondo il Bureau of Meteorology non è ancora in quella fascia di valori.



L'avvento della fase El Niño in Australia, che succede a quella piovosa della Niña, rappresenta un rischio maggiore di incendi boschivi, a causa della combinazione di condizioni secche e ventose.





L'ispettore Ben Shepherd, dei vigili del fuoco del New South Wales rurale, afferma che si prevede un alto rischio di incendi boschivi per l'estate prossima nel New South Wales. Tuttavia, non dovrebbero avere la stessa entità degli incendi dell'estate 2019/2020.





