Election Exchange 2022: Emiliano Zucchi CEO dell'Ethnic Communities Council of Victoria

Sabato 30 aprile SBS Radio ha tenuto un incontro con candidate/i, esponenti delle comunità etniche e comuni elettori ed elettrici a Broadmeadows, quartiere nella zona nord di Melbourne.





Una delle persone intervenute è Emiliano Zucchi, CEO dell'Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV)..





"È un anno molto particolare, perché ci sono due elezioni, quella federale e quella statale [del Victoria]", sottolinea Zucchi.





"Se Covid ha mostrato una cosa in modo chiaro, è che c'è ancora un grosso gap tra le comunità anglofone e quelle multiculturali, basta vedere l'incidenza delle morti per Covid che per alcuni rapporti sono addirittura tre volte quelle della popolazione in generale", ricorda ai microfoni di SBS Italian.

Bisogna ricalibrare l'attenzione sulle comunità multiculturali, sia a livello federale sia a livello statale.

"Siamo una nazione con tre anime, una indigena, una britannica e una forte anima multiculturale", aggiunge Zucchi, che sottolinea come "in questa zona di Melbourne quasi la metà delle persone è nata in nazioni non anglofone". Da destra: Emiliano Zucchi, Lina Messina (sindaca di Darebin) e Magica Fossati durante l'Election Exchange di SBS Radio a Broadmeadows, Melbourne. Source: SBS Radio/Serhat Dumlu L'auspicio di Emiliano Zucchi è che alla luce di quanto avvenuto durante la pandemia anche la politica migratoria australiana venga rivista in modo radicale.





"L'Australia ha bisogno di più popolazione, e invece di trovare soluzioni cerotto all'ultimo minuto dobbiamo trovare soluzioni a lungo termine", dichiara, "per molto tempo è stato troppo difficile venire in Australia, il sistema dei visti è troppo complesso e costoso, e non porta coesione sociale".

"L'Australia è stata costruita con successo sull'immigrazione, non vedo perché dobbiamo cambiare una cosa che ha funzionato benissimo", commenta Zucchi.





L'ECCV sta costruendo il proprio primo Reconciliation Action Plan , aggiunge, spiegando come la FECCA (organo federale delle comunità etniche australiane) supporti pienamente lo Statement from the Heart, la dichiarazione congiunta con cui le popolazioni indigene australiane hanno chiesto la presenza di una "voce" delle Prime Nazioni in parlamento.





"Noi riconosciamo il ruolo fondamentale delle popolazioni indigene", dichiara Zucchi.





Ascolta l'intervista integrale a Emiliano Zucchi, direttore dell'Ethnic Communities Council of Victoria:

