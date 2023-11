Emergenza in Queensland: "Quando iniziano gli incendi, si è sempre in allerta"

Dopo giorni di massima allerta in NSW, gli incendi sono stati declassati mentre in Queensland - vicino a Bundaberg, al parco di Carnarvon Gorgee, Cairns e in alcune aree degli altopiani centrali - l'attenzione sugli oltre 80 incendi ancora attivi resta alta.





Le fiamme sono state domate a Tara ma ci sono state due vittime e 53 case distrutte; una devastazione, secondo i testimoni, peggiore della 'Black Summer' del 2019.





Nello stato sono andati distrutti 11.1000 ettari di bosco.





La Premier Annastacia Palaszczuk in una nota ieri ha dichiarato che sebbene le perdite e i danni causati dagli incendi siano significativi, sono state salvate 387 case.





Secondo il direttore generale dell’Associazione dei vigili del fuoco rurali del Queensland, Justin Choveaux: “Il Queensland è in modalità di sopravvivenza in questo momento. Se non piove, lo stato continuerà a bruciare”.









“Quando inziano gli incendi si è sempre in allerta, sei sempre a controllare il meteo e le notizie perché le fiamme possono estendersi a macchia d’olio in poco tempo”, spiega Michele Ferro su SBS Italian.





L'italiano lavora come coordinatore del verde pubblico del Banana Shire Council, una zona colpita dagli incendi la settimana scorsa.





"Quando arriva un incendio non si tratta solo di spegnerlo ma anche di pulire dopo; bisogna ripristinare i servizi che arrivano nelle case e non è tutto così immediato come nelle grandi città".





Abbiamo lavorato tanto sulla preparazione. I municipi nelle zone regionali hanno investito su infrastrutture che possono aiutare nei momenti delle emergenze. Il piano di emergenza è stato ampliato e raffinato fino ai minimi dettagli.

"Nella zona ci sono anche gli animali di allevamento, oltre a quelli selvatici. Il lavoro è gigantesco e bisogna coordinare tutto nella maniera più semplice", aggiunge Ferro.









"Serve il supporto di tutti: non fa nulla, chiamate mille volte. Una pronta comunicazione fa arrivare prima i vigili del fuoco e ci sono maggiori possibilità di avere la meglio sugli incendi", avverte Ferro dal suo ufficio a Biloela.





In Queenslad, sono anche molti gli agricoltori italiani come Angelo Puglisi, il proprietario di Ballandean Estate Wines , un'azienda vinicola di 45 ettari nella parte meridionale dello Stato.





Puglisi ha raccontato ai microfoni di SBS Italian quale sia la situazione al momento e come si stia preparando all'eventualità che nuovi incendi colpiscano la zona.





