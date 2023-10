Gianna Fratta, la direttrice d'orchestra che il mondo ci invidia

"A nove anni andai ad un concerto del mio maestro di pianoforte e dissi ai miei genitori che da grande volevo diventare come quella persona che era al centro dell'orchestra con la bacchetta".





Bambina prodigio, a cinque anni Gianna Fratta inizia a imparare il pianoforte e a otto anni si iscrive al conservatorio, laureandosi con lode in composizione e direzione d'orchestra ma, per non deludere i genitori, prende anche la laurea in giurisprudenza.

In questi giorni è impegnata nella direzione dell'orchestra del Grand Theatre di Hong Kong per dirigere la Carmen, un'opera a lei particolarmente cara per il tema della violenza sulle donne e sul quale si sofferma a lungo in questa conversazione con SBS Italian.





Nella sua carriera Gianna Fratta ha diretto orchestre in tutto il mondo. È stata la prima donna a dirigere la prestigiosa Berliner Symphoniker, la prima donna a dirigere al Teatro Petruzzelli di Bari e, prima donna italiana, al Teatro dell'Opera di Roma.





Nel mondo ha diretto l'orchestra della Royal Academy di Londra, la Russian Symphony, quella di Kiev, di Montevideo, di Greensboro negli Stati Uniti, l'Ile de France, quella sinfonica di Macao in Cina, in Corea e numerose altre italiane e straniere. La direttrice d'orchestra Gianna Fratta. Source: Photo by Antonio Taurino Photography Oltre alla carriera di direttrice d'orchestra e pianista, Gianna Fratta è titolare della cattedra di elementi e composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, ed è stata per sette anni visiting professor alla Sungshin University di Seul in Corea, Paese dove ha vissuto (parlandone ora anche la lingua).





Nel 2009, per meriti alla musica, è stata insignita dall'allora Presidente Giorgio Napolitano del titolo di Cavaliere della Repubblica, anche se avrebbe preferito che nella motivazione invece di "... un brillante e promettente giovane direttore d'orchestra a livello internazionale ..." fosse stato scritto "... una brillante e promettente giovane direttrice d'orchestra ...".





Oggi più che mai è impegnata nella campagna per la parità di genere ma anche in quella per adottare, istituzioni incluse, un nuovo linguaggio di genere.





Ascolta l'intervista con Gianna Fratta:

