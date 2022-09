Giorno di lutto in Australia per la morte della regina Elisabetta II

Oggi giovedì 22 settembre i leader di tutto il Paese si sono recati al Parlamento Federale di Canberra per unirsi al Primo Ministro e al Governor General in un servizio commemorativo nazionale, in quella che è stata designata come giornata nazionale di lutto per la morte della regina Elisabetta II.





Con la chiusura del periodo di lutto, resta ora da vedere come l'Australia affronterà la vita sotto il nuovo monarca Carlo III.



Il costo della vita in deciso aumento ha fatto aumentare nei giorni scorsi le voci di protesta verso la monarchia anche nel Regno Unito, nonostante la famiglia reale continui a godere del sostegno della maggior parte della popolazione.





L'Australia chiude con una giornata festiva speciale il lutto per la morte della Regina Elisabetta, scomparsa due settimane fa l'8 settembre 2022.





