By Francesca Valdinoci

È sbagliato dire ma però? Su sé stesso l'accento ci va o non ci va? Come va scritto qual è? Attenzionare è un verbo ammissibile? Si dice arancina o arancino ? Come si affrontano le questioni di genere nella lingua italiana?





Queste sono solo alcune delle centinaia di domande a cui risponde il libro “Giusto, sbagliato, dipende. Le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana", edito da Mondadori per l'Accademia della Crusca.



Advertisement

“La lingua italiana la fanno l’insieme degli utenti, quindi gli italiani e, si spera progressivamente sempre più, anche persone che non vivono in Italia o che non sono italiane ma che usano la nostra lingua”, ha spiegato Marco Biffi - professore ordinario di Linguistica italiana dell'Università di Firenze e accademico corrispondente della Crusca - ai microfoni di SBS Italian.





Biffi ha curato il libro con Paolo D’Achille, Vicepresidente dell'Accademia della Crusca.





Il libro è organizzato come un vero proprio dizionario: dalla 'A' di articoli e ausiliari, alla 'V' di verbi, ma anche 'D' come dialetti e 'I' come inglese.





Un libro pieno di curiosità, aneddoti e storia che fornisce il ritratto di una lingua vitale e in continuo cambiamento.





“È importante che la lingua rifletta la cultura del popolo che la usa”, spiega Biffi.







Come fa dal 1582/1583, anno in cui nasce, l'Accademia della Crusca racconta e spiega la nostra lingua attraverso secoli di evoluzione.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.



Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .