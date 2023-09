Gran finale di NAIDOC Week e una nuova serie dedicata all'Italia, in TV su SBS

Venerdì alle 21.05 su NITV – The Song Keepers



Un tour improbabile riporta in Germania i canti che i missionari tedeschi avevano insegnato alle comunità aborigene a partire dalla fine dell’Ottocento. Quattro generazioni si ritrovano nel Central Australian Aboriginal Women’s Choir , riproponendo quelle antiche musiche a modo loro e nella loro lingua.





Domenica alle 19.30 su NITV – Elder In Residence Oration 2023



NAIDOC Week, la settimana dedicata alla celebrazione delle First Nation australiane, sta per concludersi. Il tema quest’anno era “For Our Elders” e la “nostra” Rhoda Roberts AO, Elder in Residence di SBS, riflette sulla storia e sul presente delle comunità indigene.





Domenica alle 21.20 su SBS Viceland – We Need To Talk About Cosby



Questa miniserie documentaria esplora la carriera del celebre comico, amatissimo per decenni e poi caduto in disgrazia a seguito di numerose denunce per violenze sessuali nei suoi confronti.





Lunedì alle 21.05 su NITV – The Wrecking Crew!



La storia del gruppo di musicisti che, pur non essendo mai diventati celebri, sono responsabili dell’esecuzione di alcuni grandissimi successi di interpreti quali Frank Sinatra, Elvis Presley e Simon & Garfunkel.





Martedì alle 19.30 su SBS World Movies – Certified Copy



Lo scrittore inglese James incontra in Toscana l’antiquaria francese Elle. Insieme decidono di andare a prendere un caffè una domenica, visitando un museo e finendo in una località celebre per le cerimonie nuziali. Così decidono di fingere di essere sposati. Il film è diretto dal maestro iraniano Abbas Kiarostami ed è interpretato da Juliette Binoche e William Shimell.





Mercoledì alle 17.30 su SBS World Movies – On The Waterfront



Otto Oscar per quello che è spesso indicato come uno dei film più belli della storia del cinema. Marlon Brando interpreta un pugile alla fine della sua carriera che viene arruolato a servizio della malavita locale. Una storia di crisi profonda e di voglia di redenzione quella raccontata dalla indimenticabile pellicola di Elia Kazan.





Giovedì alle 20.30 su SBS – Stanley Tucci: Searching for Italy



Arriva su SBS una nuova serie di viaggi alla scoperta dell’Italia con protagonista l’attore Stanley Tucci. Italiano di terza generazione, Tucci torna nel paese dei suoi antenati in un itinerario che parte oggi da Napoli e dalla costiera amalfitana. Sono state già realizzate due stagioni di questa serie, entrambe premiate con l’Emmy.





Solo online su SBS On Demand – Bangla



Se avete voglia di una serie in italiano, non perdetevi questa recente produzione interamente disponibile in streaming gratuito su SBS On Demand. La storia è quella dell’amore tra Phaim e Asia, lui musulmano che vive secondo le tradizioni bengalesi e lei atea e figlia dei nostri tempi. La serie riprende i personaggi dell’omonimo film del 2019 con gli stessi interpreti, Phaim Bhuiyan e Carlotta Antonelli.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai.







Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS.





