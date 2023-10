Dalla Gold Coast a Mussomeli con il sogno di aprire una cucina comunitaria

Era quasi la fine del 2019 e Danny McCubbin, un australiano originario della Gold Coast, si trovava all'apice della sua carriera. Dopo 17 anni di lavoro a fianco del celebrity chef britannico Jamie Oliver, Danny ha preso una decisione che gli avrebbe cambiato la vita.





Punti chiave





La città siciliana di Mussomeli offre case alla simbolica cifra di un euro

Danny McCubbin, originario di Gold Coast, si è stabilito a Mussomeli alla fine del 2020

Nella sua Casa a Un Euro, Danny ha intenzione di aprire una cucina comunitaria per aiutare i cittadini di Mussomeli

"Sapevo che avrei lasciato il lavoro all'apice della mia carriera, nonostante non avessi una chiara idea di cosa avrei fatto", racconta Danny ai microfoni di SBS Italian.





"Ho pianto per la Brexit. Tutto d'un tratto il Regno Unito non rappresentava più quel luogo aperto e amichevole in cui mi ero trasferito. Questo ha certamente contribuito alla mia decisione di intraprendere un cambiamento".





La prima decisione presa da Danny è stata quella di acquistare una Casa a Un Euro a Mussomeli. Il comune siciliano, di circa 10.000 abitanti, è una delle città italiane che mette in vendita case all'irrisoria cifra di un euro al fine di dare nuova vita al centro storico del paese.

"Sapevo di voler vivere in Italia ed ero inoltre convinto che la casa che avrei acquistato avrebbe dovuto servire un altro scopo, oltre ad essere una gloriosa residenza estiva", ha raccontato Danny.





Quando gli viene chiesto perchè abbia scelto Mussomeli, Danny non ha esitazioni: "Volevo trovare un programma di case a un euro che non avesse sorprese, e appena sono arrivato a Mussomeli la squadra comunale si è rivelata essere eccezionalmente preparata e mi ci è voluto poco per innamorarmi delle persone e del posto".





In quel momento l'australiano ha capito di trovarsi "nel luogo in cui voglio vivere". The Mussomeli Castle Source: Comune di Mussomeli/Maurizio Di Maria La scelta della giusta abitazione era di fondamentale importanza per Danny.





"Ho visitato un totale di 28 case, la maggior parte delle quali aveva una vista incredibile sulle colline circostanti, ma sapevo che dovevo rimanere concentrato sul mio obiettivo di costruire un progetto sociale, nonostante non sapessi bene quale forma avrebbe preso".





Dopo aver lasciato il suo lavoro a Londra, Danny è ritornato in Australia per qualche tempo per visitare la sua famiglia e i suoi amici, avendo tutte le intenzioni di trasferirsi stabilmente in Sicilia a marzo del 2020.





"I piani sono rapidamenti cambiati con lo scoppio della pandemia", continua.





"Fortunatamente un amico a Londra mi ha offerto un posto dove stare, dato che non ero in grado di prendere un volo per l'Italia".





È stato proprio grazie alla pandemia che Danny è riuscito a formulare chiaramente un'idea per il suo progetto.

READ MORE Il sogno della dolce vita al costo di un caffè

"Quando ero a Londra, un mio amico mi ha chiesto se mi andava di aiutarlo a organizzare una cucina comunitaria per aiutare le persone che avevano perso il lavoro a causa della pandemia".





"In un lasso di tempo molto breve siamo arrivati a preparare 1.000 pasti alla settimana ed è stato in quel momento che ho avuto un lampo di genio: potrei fare la stessa cosa a Mussomeli!"





Danny è salito su un volo diretto in Sicilia il 7 dicembre 2020, meno di un mese dall'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea. Danny McCubbin in front of his One Euro House Source: Courtesy of Danny McCubbin "Non appena sono arrivato ho cominciato a chiedere alle persone che vivono qui come avrei potuto trasformare in realtà il mio sogno di creare una cucina comunitaria".





La pandemia ha purtroppo portato un'ondata di disoccupazione in Sicilia, come nel resto del Paese, e molte persone si sono trovate in difficoltà nel riuscire a sfamare la propria famiglia.





"Mi sono messo in contatto con le autorità di Mussomeli e con l'assessore regionale all'agricoltura. Il mio piano era di rivolgermi direttamente agli agricoltori e acquisire da loro i prodotti che altrimenti andrebbero persi", spiega Danny.

READ MORE How Sicily reacted to the coronavirus pandemic

Danny non ha intenzione di aprire semplicemente una cucina comunitaria, ma intende anche istituire un programma educativo per giovani chef.





"Durante la mia esperienza a Londra mi sono reso conto che molti chef non avevano alcuna esperienza nelle cucine comunitarie, quindi ho deciso di istituire un programma di formazione per dare la possibilità ai giovani chef di venire a Mussomeli per imparare i segreti del mestiere".





Danny comincerà i lavori di ristrutturazione della sua casa nel mese di giugno e spera di poter cominciare a servire i primi pasti in breve tempo.





Ascolta l'intervista con Danny McCubbin qui:

LISTEN TO Dalla Gold Coast a Mussomeli con il sogno di aprire una cucina comunitaria SBS Italian 21/05/2021 16:58 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.