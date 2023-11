I maltagliati verdi alle cozze di Marcello Farioli

Emiliano di nascita, Marcello Farioli ha fatto la gavetta in alcuni dei migliori ristoranti della sua regione prima di andare a perfezionarsi all’ALMA, la prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana di Gualtiero Marchesi.





Oggi è proprietario de “I Maccheroni" osteria italiana di Woollahra.





Qui ci presenta un piatto da lui stesso creato.





"Il maltagliato è un taglio di pasta irregolare un po’ spesso che di solito viene abbinato a zuppe. In questo caso noi lo abbiniamo alle cozze", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.





Maltagliati verdi alle cozze





Ingredienti per la pasta





500 gr Farina Tipo 1

500 gr Semola

10 gr Sale

400 gr Acqua

6 cucchiai Olio

20 gr di rucola tritata

20 gr di prezzemolo tritato

Mescolare tutto insieme tranne le erbe aromatiche che aggiungerete alla fine.





Fate riposare la pasta per circa 1 ora e poi stendetela allo spessore di 1 mm e tagliatela in modo irregolare a rombi di circa 3 cm x 3 cm.





Per la salsa alle cozze





Ingredienti:



1 kg di cozze fresche, pulite e debarbate

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

4 spicchi d'aglio, tritati

1 peperoncino rosso lungo, tritato finemente

2 cestini di pomodorini, tagliati a metà

1 bicchiere di vino bianco secco

2 cucchiai di prezzemolo fresco, tritato



Preparazione delle cozze:





Assicuratevi che le cozze siano pulite e rimuovete eventuali barbe o detriti. Scartare le cozze aperte o spaccate perché potrebbero essere andate a male.





Per la salsa:





In una padella o pentola larga e profonda, scaldare l'olio d'oliva a fuoco medio. Aggiungere l'aglio tritato e il peperoncino tritato. Far rosolare per un minuto o fino a quando sarà fragrante ma non dorato. Versare il vino bianco e portare a ebollizione. Aggiungere le cozze pulite, quindi coprire con un coperchio. Cuocere per circa 5-7 minuti, o finché le cozze non si saranno aperte. Scartare quelle che rimangono chiuse.



Ricordatevi che le cozze rilasceranno un po' di sale, quindi non salatele.



Una volta cotte e aperte le cozze, privatele di metà del guscio e mettetele da parte.





I maltagliati:





Cuocere i maltagliati in acqua bollente salata per 1 minuto, quindi scolarli bene e unirli alle cozze in una padella capiente. Aggiungere i pomodorini tagliati a metà e cuocere per circa 5 minuti finché non inizieranno ad ammorbidirsi e a rilasciare i loro succhi. Cospargeteli con il prezzemolo fresco e condire con olio extra vergine di oliva.





Servite con un po' di pane croccante per assorbire la salsa deliziosa che rimarrà.





Buon appetito!



Clicca sul tasto "Play" in alto per ascoltare la ricetta.

