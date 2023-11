Il 2020 australiano di Isabel, chef vegana e insegnante di yoga

Isabel Ometto si era trasferita in Australia dalla Gran Bretagna nel dicembre dell'anno scorso, assieme alla sua compagna australiana, e racconta che la coppia è arrivata "piena di entusiasmo, sogni e desideri".





Purtroppo il sogno è durato poco: a causa della pandemia, la 28enne bolzanina ha perso il posto appena tre mesi dopo aver cominciato a lavorare in un ristorante vegano di Melbourne.

"Il 23 marzo mi sono trovata disoccupata", ricorda Isabel, che da neo-arrivata non aveva diritto a nessuna forma di sussidio, e se l'è cavata grazie alla sua intraprendenza e a quello che ha ricevuto la sua compagna da Centrelink.







Nonostante gli imprevisti, Isabel non ha considerato il rientro in Italia.



In piena pandemia, non volevo rischiare di rimanere bloccata in Italia senza riuscire a tornare in Australia, anche perché sono qui con un visto studenti

Nei mesi di forzata inattività, la giovane altoatesina ha continuato ad utilizzare le piattaforme social per promuovere i suoi piatti e si è data alle lezioni di yoga.







"Non bisogna mai, come si dice in Australia, put all your eggs in one basket ", spiega Isabel, ma un altro detto (italiano) che viene in mente a noi in questo caso è "impara l'arte e mettila da parte".







Sì, perché utilizzando l'altra sua grande passione, Isabel ha cominciato a insegnare yoga online su zoom, trovando come clienti "soprattutto aziende che hanno sfruttato questa opportunità su zoom per dare ai propri dipendenti qualcosa da fare per sentirsi ancora una comunità".

Intanto grazie alla sua pagina instagram, su cui condivide immagini dei suoi piatti, ha continuato a promuoversi, in attesa che si potesse riprendere a lavorare nel settore della ristorazione appena le misure restrittive sarebbero state allentate nella capitale del Victoria.







"È stato così che ho trovato il mio nuovo lavoro che ho iniziato qualche settimana fa", racconta, "[un lavoro] che sono riuscita ad ottenere solo ed esclusivamente grazie alla mia pagina social, senza un curriculum, senza niente, è stato sufficiente presentare la mia pagina".







Dopo un periodo senz'altro non semplice, Isabel mantiene grinta e ottimismo, e conclude: "se possiamo sopravvivere a otto mesi di lockdown possiamo superare tutto".







Ascolta l'intervista:



