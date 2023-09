Il futuro dell'Australia, tra COVID-19 ed emissioni zero

Si torna alla scuola in presenza in New South Wales da questa mattina, partendo dai più piccoli e dall'anno 12.





Lo stato è il primo a superare la soglia dell'80 per cento della popolazione vaccinata con le due dosi previste, mentre il Victoria si sta avvicinando alla soglia del 70 per cento, il primo obiettivo per un allentamento delle restrizioni.

Daniel Andrews ha annunciato che alle 23:59 di giovedì 21 ottobre alcune restrizioni verranno allentate, e non ci sarà più necessità di motivazioni particolari per lasciare casa propria.





Cumulativamente la città di Melbourne è quella che ha trascorso più tempo in lockdown al mondo nel corso di questa pandemia.





Mentre New South Wales e Victoria si muovono a grandi passi verso un nuovo rapporto di convivenza con il COVID-19, gli altri stati meno colpiti sembrano più incerti sulle prospettive future.

Alcune restrizioni rimarranno in vigore per questa settimana in Tasmania, dove terminerà come previsto alle 18 di lunedì 18 ottobre il lockdown nel sud dello stato.





Intanto il primo ministro Scott Morrison è impegnato in questi giorni in una difficile discussione con i Nationals sulle politiche ambientali australiane, con il tempo che sta per scadere per arrivare in tempo con un piano sulle emissioni zero al vertice di Glasgow, in partenza il 31 ottobre prossimo.





