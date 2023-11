Il grande ritorno di Mirkoeilcane

“La musica contemporanea mi butta giù” è il titolo del terzo album dell’artista romano Mirkoeilcane che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti di spessore come il premio della critica “Mia Martini” per il brano “Stiamo tutti bene”, presentato nella sezione Nuove Proposte del 68° Festival di Sanremo a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 come “Miglior canzone”.





“Sono stato fermo 5 anni per svariati motivi; ovviamente la pandemia, poi un po’ per colpa mia e un po’ di chi mi circondava in ambito lavorativo", raccota ai microfoni di SBS Italian.





"Per dirla gentilmente, non ci siamo più trovati ed è stato un po’ difficile separarsi, ma le idee continuavano a fluire pur rimanendo in un hard disk o nei quadernini. In realtà la cosa più complicata è stata scegliere tra tante cose quali fossero quelle più adatte per riaffacciarsi al mondo degli altri”.









“Questo disco è stato un lavoro di squadra, una fortuna, ma anche una scommessa. Io ho sempre cercato di dedicarmi a tutta la filiera, dalla scrittura agli arrangiamenti. In questo caso ho lasciato carta bianca a Daniele Tortora per quanto riguarda gli arrangiamenti. Dopo qualche incomprensione iniziale, siamo riusciti a capirci e sono entusiasta del risultato”.



