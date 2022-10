Il modello cooperativo come metodo per lo sviluppo: il progetto CoLoRes

Highlights Il modello cooperativo viene da molto tempo utilizzato in Italia

Questo modello viene visto come un metodo efficace da esportare nei Paesi in via di sviluppo

Coopermondo si occupa di progetti di sviluppo in diverse aree del mondo

Il modello cooperativo viene da alcuni visto come un modello di sviluppo equo e sostenibile.





Coopermondo, la ONG che fa capo a Confcooperative, vale a dire la confederazione delle cooperative italiane, sta cercando di portare questo modello in diverse parti del mondo.





In Colombia ha avviato il progetto Co.Lo.Res.





"L'obiettivo è quello di creare empowerment tramite la creazione di imprese cooperative nei Paesi in via di sviluppo, anche facilitando scambi di esperienze con le cooperative che ci sono in Italia", afferma Josefine Cacciaguerra, responsabile dei progetti di cooperazione internazionale per Coopermondo.





"Questo viene fatto in due modi: implementando progetti di cooperazione insieme a partner locali ed internazionali, ma anche affiancando cooperative italiane che si vogliono interfacciare alla cooperazione internazionale creando dei ponti con le realtà in via di sviluppo", prosegue Josefine Cacciaguerra.





Il modello seguito da Coopermondo è un modello peculiare che vuole mettere al centro la persona ma anche il principio di mutualità.





"Questo è il principio su cui si basa il rapporto in quanto regola le interazioni tra il socio e la cooperativa" afferma Josefine Cacciaguerra.





Per sapere di più sull'attività di Coopermondo potete visitare il sito internet www.coopermondo.it





