Il provolone grigliato, la ricetta di Luca Ciano

La scorsa settimana, da lunedì a giovedì, si è tenuta la kermesse dedicata al cibo Fine Food Australia 2022, dopo due anni di assenza a causa della pandemia.





Tra i numerosi stand, italiani e non, c'era anche quello del Consorzio Provolone Valpadana PDO, sigla che significa protected designation of origin ed è l'equivalente inglese di DOP, denominazione di origine protetta.



Lo chef Luca Ciano. Credit: SBS

Come suo ambasciatore c'era lo chef Luca Ciano, che si è esibito in ricette a base di provolone in diversi show aperti al pubblico.