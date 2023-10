Il SA torna alla normalità dopo il lockdown più breve del mondo

La settimana scorsa il premier del South Australia Steven Marshall annunciava l'inizio di un severo lockdown della durata di sei giorni per contrastare l'inizio di una seconda ondata di coronavirus.





Le restrizioni sono state però allentate solo tre giorni dopo la loro entrata in vigore, dopo che è stato rivelato che un cittadino spagnolo ha mentito in merito a come abbia contratto il virus.





Punti chiave





La popolazione del South Australia è stata oggetto del più breve lockdown al mondo

Bar, ristoranti, palestre e tutti gli altri esercizi sono stati riaperti al pubblico

Al momento rimangono in vigore alcune restrizioni, come i limiti agli assembramenti e il distanziamento sociale

Sebbene il lockdown abbia ovviamente messo in difficoltà tutte le imprese, questa decisione è stata giudicata come necessaria dalla maggior parte della popolazione, che non ha esitato ad aderire alle disposizioni imposte dal governo statale.

Il console italiano ad Adelaide Adriano Stendardo ha dichiarato ai nostri microfoni che "la situazione rimane comunque sotto osservazione, e le autorità hanno dichiarato che rimarranno in vigore almeno fino alla fine di novembre come misura cautelativa per contrastare un possible allargamento del focolaio di Parafield”.

