Il Segmento - Tarantella Festival fa il suo esordio a Melbourne

“Il Segmento - Tarantella Festival nasce dal desiderio di portare la tarantella alla comunità più estesa, non solo quella italiana. E non solo sul palco: abbiamo svolto nei giorni scorsi diversi spettacoli, per anziani nelle case di riposo e nelle scuole bilingui di Melbourne", racconta la direttrice artistica, Rosa Voto.





"Vogliamo creare un ponte tra generazioni e anche tra le diverse etnie e comunità”.





Sul palco si avvicendano band e artisti dall’Italia e dall’Australia: Melbourne School of Tarantella e Sanacori, entrambi progetti di Voto, ma anche il gruppo di Brisbane Zumpa, The Rustica Project e Fortunato & Valentina del “Progetto Tarantella”, arrivati per l'occasione dalla Calabria.





“La musica popolare e la danza tradizionali italiane non sono state negli ultimi anni troppo presenti, credo sia importante celebrarle non solo per i bei ricordi legati alle nostre radici. Sono anche dei linguaggi che ci permettono di parlare di questo passato, di connetterci con i nostri antenati, senza dover usare il linguaggio. Si tratta di un’esperinza per tutti”.





La locandina del Segmento - Tarantella Festival. Credit: Segmento Clicca qui per informazioni e dettagli sul Segmento - Tarantella Festival.





