Il tenore Valerio Borgioni debutta con successo in Australia

Valerio Borgioni è uno dei piu promettenti giovani tenori taliani del momento. Nato a Roma nel 1997, ha studiato canto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del maestro Claudio Di Segni.





"La mia e una passione che mi è stata trasmessa dal nonno materno", dice Valerio a SBS Italian.





Potrebbe interessarti anche questa inervista:

READ MORE Olga Peretyatko, la stella della lirica russa che condanna la guerra

"Sin da bambino ho ascoltati i dischi dei grandi cantanti e delle grande opere a da subito mi sono appassionato in modo viscerale".





Nell’aprile del 2016 Valerio ha vinto il concorso per giovani voci liriche indetto dal Ministero dei Beni Culturali italiano. Nel 2018 ha frequentato l’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale di Bologna.





La sua carriera artistica ha sorperso per la sua rapidità: nel marzo del 2018 ha debuttato nel ruolo di Alfredo ne La Traviata di Verdi a Civitanova Marche. Nel mese di aprile ha vinto la VIII edizione del concorso lirico internazionale "Anita Cerquetti".





Nel maggio 2019 ha interpretato il personaggio di Rodolfo nella Bohème a Civitanova Marche. Nello stesso anno ha debuttato in Elisir d’Amore con la Fondazione Opera Domani, esibendosi in molte città italiane per 10 recite complessive. Nel 2020 ha vinto il concorso As.Li.Co e nell’ottobre dello stesso anno ha cantato in Werther, nel ruolo dell’omonimo protagonista, presso il Teatro di Como. Nel marzo 2021 ha debuttato in Amico Fritz di Mascagni nel ruolo principale e in luglio ha cantato il ruolo di Rodrigo nell’opera La Donna del lago di Rossini presso The Sofia Opera&Ballet. Nel novembre dello stesso anno ha interpretato Rodolfo nella Boheme presso il Teatro di Como e Tonio in La Fille du Regiment presso il Teatro Lirico di Cagliari.

Per me é stato un colpo di fortuna incontrare il mio manager e agente Maurizio Scardovi al quale devo molto del successo che sto ottenendo.

Nel marzo del 2022 arriva a Sydney per cantare il ruolo di Earl of Leicester in Maria Stuarda alla Sydney Opera House.





Riascolta l'intervista a Valerio Borgioni:

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.