Olga Peretyatko, la stella della lirica russa che condanna la guerra

Olga Peretyatko sta vivendo con grande preoccupazione i giorni drammatici della guerra in Ucraina.





"Mio padre è ucraino e mia madre russa e ci sono migliaia di persone come me che in Russia hanno i genitori provenienti da questi due paesi che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica", dice ai microfoni di SBS Italian.

Dobbiamo capire che la pace è importante. La pace, la pace, la pace. La luce che è dentro di noi dovrebbe spingerci a non odiare.

Per la prima volta in Australia per interpretare il ruolo di Maria Stuarda nell'omonima opera di Gaetano Donizetti, Olga Peretyatko è una delle maggiori stelle della lirica.





Il suo debutto australiano è uno dei momenti più emozionanti della sua carriera in quanto a ispirare la sua passione per la lirica è stato il soprano australiano Dame Joan Sutherland, i cui consigli sono stati determinanti per il suo futuro artistico.





Il prossimo 23 e 25 marzo coronerà finalmente il sogno di cantare nel teatro dell'Opera House di Sydney dedicato alla grande cantante australiana. Olga Peretyatko as Norina in Gaetano Donizetti's Don Pasquale directed by Damiano Michieletto at The Royal Opera House on October 12, 2019 in London, England. Source: Photo by Robbie Jack/Corbis via Getty Images. La svolta internazionale di Olga Peretyatko avvenne con la vittoria del secondo premio al concorso Operalia di Placido Domingo nel 2007.





Da allora è stata ospite regolare di quasi tutti i più importanti teatri d'opera, sale da concerto e festival, tra cui La Scala, Staatsoper Berlin, Royal Opera House Covent Garden di Londra, Teatro Bolshoi, Metropolitan di New York, Festival di Aix-en-Provence, Théâtre des Champs-Élysées, Teatro Colón di Buenos Aires e molti altri.





Olga Peretyatko ha completato i suoi studi classici al Conservatorio di San Pietroburgo, la Hanns Eisler-Hochschule für Musik di Berlino, l'Opera studio della Hamburg State Opera e la Accademia Rossiniana di Pesaro.

Ricchissima anche la sua collezione di CD l'ultimo dei quali, dedicato alla figlioletta Maya nata nel 2021, raccoglie 23 ninne nanne provenienti da diversi angoli del mondo e cantate in lingua originale, con musiche di Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Wagner e Gershwin.





"Cosa vogliamo per i nostri figli? La pace", dice Olga Peretyatko parlando del suo ultimo lavoro discografico.





"Per questo ho pensato di mettere insieme le lingue russa e ucraina, azerbaigiana e armena, ebraica e araba per fare vedere alla gente che stiamo vivendo in questo pianeta unico che si può distruggere facilmente". Olga Peretyayko stars in Opera Australia's Maria Stuarda. Source: Image by Alikhan Photography. Per maggiori informazioni sulla Maria Stuarda, clicca qui.





Ascolta l'intervista:

LISTEN TO Olga Peretyatko, la stella della lirica russa che condanna la guerra SBS Italian 19/03/2022 21:14 Play

