In Australia si torna ad uscire e a viaggiare

Tra le industrie più colpite dalla crisi economica che la pandemia COVID ha portato con sé, lo sappiamo bene, ci sono turismo e ospitalità.





I governi dei vari stati e territori australiani hanno per questo lanciato una serie di iniziative per affrontare la situazione e stimolare il settore.





Oltre che per la ripresa economica, poter tornare a viaggiare è una possibilità che molti vedono con favore. Fare una vacanza o uscire per una cena potrebbe fungere un po' da terapia per chi ha passato dei mesi difficili, tra lockdown e restrizioni.





In quest'ottica sono stati distribuiti in diverse forme dei voucher che i residenti dei rispettivi stati possono utilizzare in vari modi.





In New South Wales , Dine and Discover mette a disposizione di tutti i residenti del NSW 4 voucher da 25 dollari ciascuno per uscire a cena, andare al cinema, a teatro e molto altro.





Fabio Stefanelli, titolare del ristorante La Favola di Newtown racconta che nel suo locale sono in moltissimi ad utilizzare i voucher.

In questo periodo così particolare per noi ristoratori, questo voucher ci sta dando una mano. Infatti siamo stati al completo quasi tutti i giorni

Alcuni nostri ascoltatori di Sydney ci hanno raccontato come hanno utilizzato i voucher. Mirko ha raccontato come l'avere i voucher abbia dato a lui e alla sua famiglia una spinta in più per uscire, e ha aggiunto che i prossimi buoni li utilizzerà per alcuni concerti.





Vladimir la definisce "un'ottima idea" e Paolo ha portato la moglie fuori per una cena e una serata al cinema.

In Queensland ci sono i Cairns Holiday Dollars , che danno uno sconto fino al 50 per cento e fino a un limite massimo di 200 dollari su crociere, tour, massaggi e altre esperienze nel Queensland tropicale.





Il numero di questi voucher era limitato a 15.000 e sono andati a ruba, come racconta Guido Canali dell'agenzia di viaggi Canali Travel Services di Brisbane, anche se "il coronavirus ha lasciato tante piaghe nella memoria" e sono ancora in molti ad aver "paura di viaggiare".





In Victoria il governo aveva lanciato dei voucher che volevano invitare gli abitanti, specie quelli di Melbourne dopo il lunghissimo lockdown del 2020, a riscoprire il proprio stato.





Il Regional Victoria Travel Scheme prevede un rimborso di 200 dollari a chi ne spende almeno 400 in sistemazione alberghiera, tour e ingressi ad attrazioni nel Victoria regionale, le Yarra e Dandenong Ranges e la Mornington Peninsula. Il terzo round si è concluso pochi giorni fa, il 30 marzo e la validità di questi voucher va dal 6 aprile al 31 maggio.





Stefano De Pieri, celebre chef e proprietario del ristorante Stefano's di Mildura e autore del libro e programma televisivo A Gondola on the Murray , dice che i voucher "hanno certamente avuto un effetto sull'intera regione del Murray".

La gente esce dalle metropoli per visitare il proprio giardino.

Alcuni voucher non sono più disponibili, altri lo torneranno ad essere a breve.





Ascolta le impressioni dei nostri ascoltatori sui voucher di New South Wales, Victoria e Queensland:

LISTEN TO In Australia si torna ad uscire e a viaggiare SBS Italian 08/04/2021 22:21 Play

