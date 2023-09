Il film italiano "La terra dell'abbastanza" su SBS World Movies

Sabato alle 13.30 su SBS Food - A Gondola On The Murray





A Mildura, il più grande evento dell'anno è la Festa di San Rocco e Stefano De Pieri si unisce alla processione in onore del Santo e illustra i tradizionali eventi gastronomici e culturali della giornata.





Sabato alle 22.35 su World Movies - An Officer And A Gentleman





Uno sbandato, interpretato da Richard Gere, si sforza di realizzare il suo sogno di diventare un ufficiale dell'aviazione navale. Il film ha vinto due premi Oscar, tra cui quello per miglior attore non protagonista per Louis Gossett Jr.





Sabato a mezzanotte e 45 su Viceland - Kill Your Darlings





Un omicidio nel 1944 riunisce i grandi poeti della beat generation: Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs. Con Daniel Radcliffe, Elizabeth Olsen, Jack Huston e Dane DeHaan.





Domenica alle 19.00 su Viceland - Atlantis Found





L'avventuriero-geologo Martin Pepper si propone di dimostrare la sua teoria: la vera Atlantide esisteva sull'isola greca di Santorini e fu distrutta dalla più grande eruzione vulcanica degli ultimi 10.000 anni.





Domenica alle 19.00 su SBS Food - Bonacini’s Italy





In questo episodio il noto chef italo-canadese Michael Bonacini celebra il cibo della riviera ligure.





Domenica alle 21.30 su World Movies - Gomorra - il film





Tratto dal libro di Roberto Saviano, il film descrive le attività delle nuove famiglie criminali napoletane ed è raccontato attraverso le storie di cinque persone che pensano di poter sfidare la camorra. Vincitore del Gran Premio a Cannes nel 2008 e di cinque European Film Awards, tra cui Miglior Film. Diretto da Matteo Garrone e interpretato da Gianfelice Imparato, Salvatore Abruzzese e Toni Servillo.





Domenica alle 22.00 su SBS Food - Gino's Italian Escape





In questo episodio lo chef Gino D'Acampo visita Bologna, la città considerata la capitale gastronomica italiana. Gino indaga sull’autentica ricetta del ragù alla bolognese e lo fa con uno chef del posto. In seguito, con le torri della città sullo sfondo, prepara la ricetta delle tagliatelle alla bolognese del nonno.





Domenica alle 22.30 su Viceland - Ciclismo: Giro delle Fiandre 2020





Telecronaca diretta del Giro delle Fiandre 2020 maschile e femminile.





Lunedì alle 18.30 su SBS Food - Made In Italy with Silvia Colloca





Nella replica del primo episodio della serie, Silvia Colloca prepara la zuppa di cozze in vino bianco su un molo di pescatori in Abruzzo, visita la sua casa di famiglia a Torricella e cucina il pollo in potacchio alla marchigiana con vino bianco di produzione locale.





Lunedì alle 23.30 su SBS Food - Two Greedy Italians





In questo episodio gli chef Antonio Carluccio e Gennaro Contaldo sono in Emilia Romagna, patria del prosciutto e del parmigiano. I due amici e colleghi si godono un pranzo domenicale tradizionale in famiglia, prima di incontrare un gruppo di donne cosiddette in carriera di Bologna che non cucinano più a casa.





Martedì a mezzanotte su Viceland - Ciclismo: La Vuelta 2020





Telecronaca diretta del Giro ciclistico di Spagna.





Mercoledì alle 21.30 su World Movies - La terra dell’abbastanza (Boys Cry)