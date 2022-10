La fiducia, un capitale essenziale per il futuro dei media e delle emittenti pubbliche

By Magica Fossati, Andrea Pagani

In evidenza Nel 2021, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di celebrare la settimana della Media and Information Literacy

La settimana mira a contrastare la disinformazione con informazione basata sulla scienza, fattuale, chiara e accessibile

In Australia chi ha meno di 34 anni tende ad accedere alle notizie attraverso social media (56%) o siti e app di notizie (53%)

Il tema dell’edizione di quest’anno è Nurturing trust - A Media and Information Literacy Imperative - nutrire la fiducia, un imperativo per i media e per le competenze informative.





Proprio quest’anno la BBC, l’ente prima radiofonico e poi anche televisivo nazionale più vecchio del mondo, celebra i suoi 100 anni, mentre la ABC (Australian Broadcasting Corporation) a giugno ha spento le sue 90 candeline. La EIAR italiana (Ente italiano per le audizioni radiofoniche), antesignana della RAI, nacque il 17 novembre 1927.



Ma come è cambiato il servizio pubblico da allora, e quali sono le sfide per mantenerne la rilevanza anche in futuro?





Di servizio pubblico e fiducia nei media abbiamo parlato con due ospiti: Marina Freri, journalism manager della ABC (dove è a capo dei programmi di attualità di Radio National) ed ex collega di SBS, e James Panichi, giornalista di MLEX Market inside e ex giornalista alla ABC e SBS.





