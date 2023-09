La fornitura di test rapidi e il rientro in classe al centro del National Cabinet

Reperire test antigenici rapidi (RAT) in Australia rimane un'impresa ardua ed è per questo motivo che, durante il National Cabinet di oggi, i leader statali e quelli federali discuteranno di come meglio affrontarne la carenza.





Punti chiave





Si riunirà oggi il National Cabinet, il forum d'incontro dei leader federali con quelli statali

Al centro delle discussioni ci saranno la fornitura di test rapidi ed il rientro in classe

Nella giornata di ieri, il governo federale ha annunciato la sospensione temporanea delle tasse per richiedere visti vacanza-lavoro e visti studenteschi

Con l'imminente inizio di un nuovo anno scolastico, i premier di New South Wales e Victoria hanno già annunciato che i test rapidi saranno fondamentali per un ritorno in classe in sicurezza.





Mentre i leader australiani faticano a trovare test rapidi, la premier del Queensland Annastacia Palaszczuk ha lanciato un appello alle case farmaceutiche australiane.

"Abbiamo la capacità di produrre questi test sul territorio nazionale, invece di andarli a cercare in giro per il mondo dovremmo spingere le compagnie ad ottenere i permessi necessari per poterli produrre e distribuire in Australia".





Nel frattempo il governo federale ha tentato di ovviare alla carenza cronica di lavoratori sospendendo temporaneamente le tasse per la richiesta dei visti studenti e di quelli vacanza lavoro.

L'iniziativa, che dovrebbe costare alle casse pubbliche circa 55 milioni di dollari, è stata accolta positivamente dalla Camera di Commercio e dell'Industria australiana, mentre alcuni agenti di immigrazione si sono detti meno sicuri di un suo eventuale successo.





Potete riascoltare il segmento dedicato all'attualità australiana qui:

