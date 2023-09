La "Maison des enfants", un presente migliore per i bambini africani senza futuro

Dopo due viaggi in Senegal nel 2012, Marco e Valeria sentono il bisogno di fare qualcosa per i bambini "talibé", bambini provenienti da varie parti dell'Africa-Senegal, ma anche Mali, Gambia e le due Guinee.





Punti chiave





I talibé sono bambini strappati alle loro famiglie, che non possono permettersi di mantenerli

Questi bambini sono costretti a vivere sotto il giogo dei M arabout , precettori coranici che in realtà obbligano i piccoli a mendicare

La " Maison des enfants " cerca di offrire a questi bambini un'alternativa ed una vita degna

Questi bambini, a causa dell'estrema indigenza delle rispettive famiglie, vengono affidati a dei precettori coranici, i Marabout . Questi soggetti, che in teoria dovrebbero insegnare a questi bambini il Corano ( talibé significa infatti "studente del Corano"), in realtà li costringono ad un regime di schiavitù che viene tacitamente permessa a causa dell'influenza politica di questi Marabout , che in questo modo traggono vantaggi economici non indifferenti per una realtà come quella senegalese.





Per questo motivo, Marco e Valeria hanno fondato, nel 2013, la Maison des Enfants .





Ogni mattina il centro apre le porte a circa 400 bimbi che ricevono subito la colazione e che possono trascorrere diverse ore all’interno della struttura alternando le diverse attività.





Per prima cosa, vengono organizzate docce e quando possibile cambi di vestiti, sia per una questione igienica sia di dignità del bambino.





I piccoli vengono seguiti in classe con disegni e giochi da tavolo mentre per i più grandi vengono organizzate attività nel piccolo spazio esterno come il gioco del pallone, pallavolo, corsa con i sacchi e molto altro, per permettere loro di trascorrere momenti di spensieratezza.





Ascolta l'intervista con Marco Accornero, Vicepresidente della "Maison des enfants".

