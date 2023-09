La ricetta per preparare gli spaghetti alle vongole con aglio nero e bottarga

Questa è una ricetta tipica delle calde estati italiane e, a proposito di estati italiane, quest'anno Luca Ciano sarà alla Festa di ferragosto a Five Docks a Sydney il 21 agosto.





"Ferragosto è dietro l'angolo, e insomma l'estate italiana per me era andare al mare da Milano, quindi un piatto di pesce, cozze e cose del genere", ha raccontato Ciano in un'intervista con SBS Italian.





"Guardando il mio ricettario e guardando il mio programma televisivo ' Luca’s Key Ingredient ', ho tirato fuori un piatto veramente semplice ma con un piccolo twist: spaghetti alle vongole/spaghetti olio e peperoncino".





Ecco la ricetta per quattro persone.





Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: un'ora





Ingredienti



400 g di spaghetti

200 g di spicchi d'aglio

40 g di aglio nero, tagliato fine

250 ml di olio extravergine di oliva

2 peperoncini grandi, dimezzati e con i semi rimossi

500 g di vongole veraci

½ bicchiere di vino bianco secco

100 g di bottarga grattugiata

Sale e pepe

Foglie di prezzemolo



Preparazione





Preriscaldare il forno a 120°C.





Aggiungere in una casseruola l'aglio, il peperoncino, coprire con l'olio, aggiungere il coperchio e cuocere in forno per un'ora fino a quando l'aglio non si sia ammorbidito.





Togliere i peperoncini e un terzo dell'olio extravergine di oliva.





Frullare il resto fino ad ottenere una crema omogenea da mettere da parte.





Scaldare l'olio in una padella e quando è caldo aggiungere le vongole, mescolare bene e coprire con un coperchio e far cuocere per due minuti.





Aggiungere il vino, mettere il coperchio e fare cuocere fino a quando le vongole non si siano aperte.





Gettare due terzi dei gusci e tenere il resto.





Far bollire dell'acqua salata, e quando bolle aggiungere la pasta e far cuocere come da indicazioni sulla confezione.





Scolare la pasta e farla saltare subito nel sugo per un minuto.





Togliere la pasta dal fuoco, aggiungere la crema all'aglio e peperoncino e l'aglio nero tritato e mescolare bene fino ad ottenere una crema omogenea.





Servire con una generosa quantità di bottarga grattugiata e foglioline di prezzemolo.





