Il ministro della pianificazione del Victoria, Richard Wynne, ha approvato un piano per la riqualificazione del distretto artistico di Southbank a Melbourne, con la creazione di una galleria d'arte contemporanea alta 60 metri, la National Gallery for Contemporary Art and Design , nota anche come “NGV Contemporary”.





La riqualifica di un'area urbana, come quella del distretto artistico di Southbank, e la costruzione di una galleria d'arte contemporanea dovrebbero essere una notizia positiva, ma il critico d'arte e direttore di Blackartprojects Andrea Candiani solleva qualche critica.





"In questo periodo, in cui molte persone hanno sofferto danni gravissimi a causa delle alluvioni trovo molto infelice la scelta di affidare 1,7 miliardi al mondo dell'arte e solo 160 milioni alla popolazione per la ricorstruzione delle aree urbane devastate dalle alluvioni", ha commentato amareggiato Andrea Candiani ai microfoni di SBS Italian.

La costruzione di Southbank e della galleria d'arte creeranno 11.000 di posti di lavoro ma creerebbero anche problemi di gallerie di vento e danni per i pedoni che dovranno attraversare la zona, secondo quanto sostiene anche il Melbourne City Council.





"Non so come si riescano a giustificare fondi per un'opera così problematica e questa diversa redistribuzione di fondi, anche se provengono da partiti diversi", conclude Candiani.





Ascolta il suo intervento integrale qui:

LISTEN TO La riqualificazione di Southbank a Melbourne desta perplessità SBS Italian 23/03/2022 02:50 Play

