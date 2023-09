La Sardegna e le cattedrali dell'astronomia

La Sardegna è in competizione con un altro sito europeo per aggiudicarsi la costruzione di un impianto di terza generazione per il rilevamento di onde gravitazionali.





Un miliardo di euro per proseguire nel viaggio alla ricerca delle origini dell'universo: ma perchè la Sardegna? C’è un collegamento tra i nuraghi sardi e l’Einstein telescope?





La conferenza "Astronomy Cathedrals, from Nuraghes to the Einstein Telescope" parte dal fascino astronomico dei misteriosi nuraghi per arrivare alla caccia delle onde gravitazionali moderne.





L'attachè scientifico di Canberra Marco Lazzarino racconta a SBS Italian tutti i dettagli.



Ascolta la sua intervista cliccando il tasto 'play' in alto

Astronomy Cathedrals, from Nuraghes to the Einstein Telescope , si terrà



questa sera alle 5 del pomeriggio, alla Research School of Physics dell'Australian National University, Canberra.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.