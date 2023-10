La Voce indigena in Parlamento: un confronto con altri Paesi

Tra esattamente 10 giorni, tutti gli aventi diritto in Australia potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza con uno YES o un NO all'introduzione di una Voce indigena in Parlamento.





Nella scheda elettorale si leggerà: “Una proposta di legge: modificare la Costituzione per riconoscere i primi popoli dell’Australia istituendo una voce aborigena e isolana dello Stretto di Torres. Approvi questa proposta di modifica?"





Intanto da ieri in tutta Australia, sono aperti i seggi per il voto anticipato.





Alessandro Pelizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast, si è occupato di diritto comparato in materia di diritti delle popolazioni indigene.





A Pelizzon abbiamo chiesto: "Esistono esempi all'estero che si avvicinano all'idea della Voce come formulata dal Referendum del 14 ottobre?" E "avendo studiato quel che accade nel resto del mondo e osservato i risultati, che idea ti sei fatto? Ci sono modalità più o meno efficaci?"



Nelle scorse settimane abbiamo parlato di come e cosa si vota, di disinformazione e misinformazione, di sovranità e rappresentanza - entrando nei dettagli più spinosi del dibattito.





