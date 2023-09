L'apertura del Garma Festival, ma anche classici e documentari nella settimana televisiva di SBS

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida

Venerdì 4 agosto, alle 16.30 su SBS e NITV – Garma Festival 2023 Opening Ceremony



I suoni, le parole, la cultura che compongono la cerimonia inaugurale del Festival Garma arrivano in diretta sui vostri schermi da Gulkula, un luogo di grande importanza per le cerimonie tradizionali nel nord est della Arnhem Land nel Northern Territory. Continuate poi a seguire Garma, uno dei principali eventi culturali australiani, fino al 7 agosto a diversi orari su SBS e NITV.





Sabato 5 agosto, alle 19.00 su SBS Viceland – Netball World Cup 2023: Semi Final 1



Non è uno sport olimpico ed ora, con i Commonwealth Games in bilico, la Coppa del Mondo in diretta dal Sudafrica è una delle migliori occasioni per vedere le squadre più forti in questa disciplina sportiva così popolare nei Paesi anglosassoni, il netball.





Domenica 6 agosto, alle 19.30 su SBS – Colosseum



I primi due episodi di una miniserie dedicata all’anfiteatro di Roma, inaugurato nell’80 a.C. dall’imperatore Tito con 100 giorni di giochi spettacolari, con alcune delle lotte tra gladiatori più celebri della storia romana.





Ancora domenica 6 agosto, alle 20.30 su SBS Food – Nigellissima



La serie dedicata dalla “divina” cuoca inglese alla cucina italiana ha ormai una decina di anni, ma è sempre un piacere rivedere Nigella ai fornelli, oggi alle prese con una pasta siciliana, una tagliata ed una semplice ma squisita torta al cioccolato con olio di oliva.





Sempre domenica 6 agosto, alle 20.40 su NITV – Coextinction



Un documentario del 2021 di produzione canadese diretto da Elena Jean e Gloria Pancrazi in cui le due registe si uniscono a leader indigeni e scienziati nell’ultimo tentativo per salvare un’orca. Un film che intende cambiare la nostra prospettiva dimostrando come tutto sia collegato e che, per sopravvivere in futuro, dobbiamo pensare alle conseguenze delle scelte che compiamo oggi.





Martedì alle 8 agosto, 16 su SBS World Movies – Roxanne



Una rivisitazione in chiave moderna del classico di Edmond Rostand Cyrano de Bergerac , questa divertente commedia romantica è interpretata da Steve Martin e Daryl Hannah. Un vigile del fuoco coraggioso ed intelligente rinuncia ad esprimere il suo amore per la bella Roxanne, a causa del complesso che soffre per il suo enorme naso. Quando un suo collaboratore si innamora di Roxanne, decide di aiutarlo a conquistarne il cuore, regalandogli le parole che lui non riesce a pronunciare.





Martedì 8 agosto, alle 20.00 su SBS Food – Adam and Poh’s Great Australian Bites



In questa nuova serie di SBS Adam Liaw e Poh Ling Yeow tornano a viaggiare assieme, questa volta attraverso l’Australia, per trovare una risposta alla domanda: “Che cos’è la cucina australiana?”





Giovedì 10 agosto, alle 17.20 su SBS World Movies – The Adventures Of Baron Munchausen



La storia fantastica di un aristocratico del Settecento che, assieme ai suoi seguaci e ad una bambina, cerca di salvare una città dall’invasione turca. Un obiettivo che passa attraverso lo stomaco di un mostro marino, un viaggio sulla luna e una danza con Venere. Un folle film diventato di culto diretto dall’ex Monty Python Terry Gilliam.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





