L'Australia è pronta per una rappresentanza Indigena in Parlamento?

IN EVIDENZA Nel corso del 2023 verrà indetto un referendum per introdurre una voce aborigena in Parlamento

Una possibile riforma della Costituzione era già stata ipotizzata in passato

Il dibattito sul referendum sta creando divisioni all'interno della Coalizione

Il governo Albanese si è impegnato a indire un referendum per introdurre una voce aborigena in Parlamento ( Indigenous Voice to Parliament ), nel corso del 2023.





Sono passati vent'anni da quando l'allora Primo Ministro John Howards aveva ipotizzato per primo una riforma della Costituzione. Ma l'iter si era presto arenato.





Nel maggio del 2000, moltissime persone presero parte a una marcia lungo l'Harbour Bridge a Sydney per chiedere che venisse intrapreso un percorso di riconciliazione tra le anime del Paese.





Una manifestazione simile si svolse all'epoca anche a Melboune, dove attirò un numero impressionante di partecipanti.



Nello stesso anno, il Council for Aboriginal Reconciliation presentò al governo un documento per la riconciliazione che conteneva alcune raccomandazioni-chiave: porgere le scuse ufficiali alle cosiddette Stolen Generation; implementare un trattato con le popolazioni indigene; indire un referendum per cambiare il preambolo alla costituzione e riconoscere i popoli Indigeni come i primi popoli dell’Australia.





Il governo di Howard prese in esame le raccomandazioni, ma ne respinse subito tre.





Gli allora ministri, infatti, avevano gudicato come inappropriate le scuse a nome della nazione e temevano che un trattato potesse creare divisioni. I rappresentanti del governo stabilirono che non ci fossero motivi validi per indire un altro referendum, visto che una proposta simile era stata respinta dal popolo australiano nella consultazione del 1999.



Ti può anche interessare Le ‘Generazioni Rubate’ di minori aborigeni, un fenomeno tutt’altro che risolto SBS Italian 03/06/2021 08:07 Play

Solo nel 2007, a distanza di sette anni, l'allora primo ministro Kevin Rudd ha pronunciato un discorso di scuse a nome del Paese per il dolore inflitto alle generazioni rubate e alle loro famiglie.





Ora che il governo Albanese ha promesso di indire un referendum per chiedere di riconoscere gli aborigeni e gli isolani dello Stretto di Torres nella Costituzione e sancire una voce indigena in Parlamento, si è creata una spaccatura all'interno della Coalizione.





I National non credono che una rappresentanza parlamentare non possa davvero colmare il divario che esiste e perciò non sosterranno l'inizativa. Il Partito Liberare non ha ancora chiarito la sua posizione, ma l'ex ministra Amanda Vanstone teme che si possano creare motivi di frizione.





Marcia Langton, esponente del Voice Senior Advisory Group, ha invitato la Coalizione a tenere conto di quello che pensa la società australiana di oggi.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.