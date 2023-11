Irene si è trasferita con la mamma in Australia quando aveva 17 anni. Nonostante le alte aspettative, una volta arrivata a destinazione ha sofferto molto il distacco da Milano e ha faticato ad adattarsi alle regole e allo stile di vita australiano.





"Ero abituata a studiare molto mentre qui, in classe mi annoiavo. A casa avevo una vita piena di stimoli e libertà creativa. Down under mi sono dovuta adattare a una società che appiattisce le differenze, ad esempio obbligando gli studenti alla divisa, cosa che mi ha impedito all'inizio di riconoscere i miei simili", racconta Irene a SBS Italian.

Dopo circa due anni, però, l'adolescente ha imparanto ad amare la sua nuova vita tanto che, quando la sua mamma le ha proposto di fare rientro in Italia, Irene ha preferito non tornare e rimanere down under senza di lei.





" Scratching the surface , come si dice qui, ho trovato la "mia gente" e il mio mondo. Oggi mi sento molto felice e realizzata a Sydney".





Irene è una delle fondatrici di Stay Fly , un collettivo di donne che si riuniscono periodicamente per creare arte e musica. "La passione che ci accomuna tutte è l'amore per l'Hip Hop" ha spiegato Irene. Dopo aver fondato e avviato il collettivo, Irene ha iniziato un nuovo progetto musicale che la vede impegnata come Dj, sia suonando pezzi suoi che accompagnando una famosa artista aborigena.





Irene e Barkaa (quaesto il nome della rapper aborigena) hanno suonato assieme in alcune prestigiose location australiane, tra cui l’Opera House di Sydney.





"Stimo molto questa artista perchè con la sua musica riesce a sensibilizzare le persone sulle problematiche che da sempre affliggono la comunità aborigena. Mi sento parte di un progetto importante".





Irene non esclude di fare rientro in Italia per lavorare, ma ormai è convinta che la sua casa sia qui in Australia.





Ascolta la storia di Irene Pedrini:

LISTEN TO "L'Australia non mi piaceva, ora invece è la mia casa" SBS Italian 12/06/2021 14:34

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.