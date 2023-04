"Le bugie hanno conseguenze", Fox News paga oltre un miliardo di dollari a Dominion

Fox News ha preferito il patteggiamento per evitare il processo, che avrebbe stabilito se il network americano di proprietà del magnate australiano Rupert Murdoch fosse stato responsabile di diffamazione.



La verità conta. Le bugie hanno conseguenze. Il pagamento oggi di $ 787.500.000 rappresenta un risarcimento e un'assunzione di responsabilità. Justin Nelson, avvocato di Dominion

L'emittente statunitense aveva riportato nei suoi programmi accuse false contro l'azienda Dominion, che aveva fornito durante le elezioni del 2020 i sistemi per il voto elettronico.





Da principio Dominion aveva chiesto due miliardi, per poi all'ultimo istante accordarsi per una cifra minore ma che, secondo la CNN, è la più alta somma mai pagata nel Paese da una testata giornalistica in una causa per diffamazione.



Benedetta Brevini è Associate Professor di comunicazione alla University of Sydney e Visiting Professor alla London School of Economics, e ai microfoni di SBS Italian ricorda come ora ci sia ancora in ballo un'altra causa tra Fox News e un'altra azienda per motivi molto simili e per un importo ancor maggiore, circa 4 miliardi di dollari.





"Abbiamo perso una grandissima opportunità", riflette Brevini riferendosi al patteggiamento, per "vedere vendicati questi atteggiamenti senza etica di questo giornalismo che non è nell'interesse pubblico" .





