Le stelle italoaustraliane del 'footy' si raccontano

By Carlo Oreglia

Questo sabato alle 2:30 del pomeriggio la squadra di Geelong se la vedrà contro i Sydney Swans nella Grand Final di AFL.





Da una parte nelle semifinali - o meglio le preliminary finals - i Cats hanno demolito Brisbane 120-49, dall'altra la squadra di Sydney è riuscita a stento a contenere la grande rimonta del Collingwood, vincendo per appena un punto 95 a 94.





E per entrare nel clima da finale, questa sera al COASIT di Melbourne si raduneranno quattro giocatori di AFL di successo di origine italoaustraliana, per raccontare le loro avventure sportive e le difficoltà nello sfondare da immigrati in un campo sportivo fortemente australiano.





Tony Liberatore, Vin Catoggio, Laurie e Renato Serafini racconteranno le loro storie nella serata " A Night with the stars in Grand Final Week ".





L'ideatore dell'evento è Adrian Pagnoccolo, che ha raccontato a SBS Italian come questa serata sia nata grazie ad una chiacchierata con il fratello di un amico, pilota d'auto professionista.





A Night with the stars in Grand Final Week si tiene martedì 20 settembre dalle 6:30PM alle 8PM al COASIT di Melbourne, 99 Faraday Street, Carlton.





