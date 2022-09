L'imprenditore prudente che ha sbaragliato la concorrenza al Perth Royal Food Award

By Elisabetta Merati

Joe è arrivato in Australia nel 2015 con due certezze, quella di voler diventare cittadino, stabilendo la sua casa Down Under e quella di voler fare il gelato, passione che si porta dietro da tutta la vita.





Nonostante le idee chiare però Scognamiglio, che è un tipo prudente, ha ponderato bene la situazione prima di lanciarsi in un progetto imprenditoriale.





"Il mio motto è one step at the time ", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.





Nonostante la passione per la materia sia nata quando aveva soli sedici anni, durante un lavoretto estivo, l'apertura della sua impresa è arrivata solo un anno fa.



Joe Scognamiglio e la fidanzata al Perth Royal Food Award. Credit: Courtesy of Joe Scognamiglio Cono Gelato si è aggiudicata il Perth Royal Food Award per tre categorie distinte, Champion gelato, Dairy product e Overall Champion , facendo conoscere il nome di Scognamiglio, fino a quel momento sconosciuto, in WA.





"Quando mi hanno assegnato il premio per la prima categoria non ci potevo credere, avevo vinto contro 70 altri gusti, ero felicissimo. Ho smesso di ascoltare quello che accadeva e mi sono accordo solo dopo che stavano chiamando il mio nome per altre due categorie, ero al settimo cielo"





Scognamiglio ha vinto con il gusto Amalfi Coast, dedicato alle sue origini campane, che unisce ricotta, zest di limone e amaretti.





"Il nome è stata un'idea della mia fidanzata perché secondo noi il cono è il miglio modo per gustare un gelato", conclude Joe.





