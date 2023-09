L'Italia risplende in TV su SBS tra Eurovision e il Giro

Venerdì alle 19.35 su SBS World Movies – Sunshine On Leith







Basato sull’omonimo successo teatrale con musiche della band pop-folk The Proclaimers , il film segue le vicende di Davy e Ally, che devono reimparare a vivere ad Edinburgo dopo essere rientrati dall’Afghanistan, confrontandosi con la quotidianità tra famiglia, lavoro e relazioni.







Venerdì alle 22.50 su SBS – Giro D’Italia 2022 Prima Tappa







The hardest race in the most beautiful place , la corsa più dura nel posto più bello: così inizia il Giro D’Italia nella sua 105esima edizione, che potrete godere interamente su SBS. Se siete in WA, sintonizzatevi su SBS Viceland alle 8.50 e, se volete vedere l’intera tappa, invece, su SBS On Demand. Tutto dal vivo, con i momenti più salienti trasmessi su SBS ogni giorno alle 7 e alle 17.







Sabato alle 18.00 su SBS Viceland – Meeting The Beatles In India







Paul Saltzman è oggi un cineasta premiato con l’Emmy Award, ma quando aveva 23 anni e un cuore spezzato trovò rifugio nell’ashram Maharishi nella città di Rishikesh in India. Lì praticò la meditazione trascendentale e trascorse diverse ore con John, Paul, George e Ringo. In questo film potremo vedere il girato e le immagini che documentano questa straordinaria esperienza.







Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – The Master







Nell'America del Secondo Dopoguerra un intellettuale carismatico lancia un nuovo culto e assolda un vagabondo come suo braccio destro. Mentre la religione inizia ad acquisire un notevole seguito, il giovane si trova a metterne in discussione i valori e anche il suo stesso mentore. Il film diretto da Paul Thomas Anderson ospita alcuni dei migliori interpreti contemporanei: Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Amy Adams.







Domenica alle 13.15 su NITV – Serie A Femminile







Come ogni domenica tornano gli incontri del massimo campionato di calcio femminile, che – annuncio di pochi giorni fa – dal luglio prossimo passa al professionismo.







Lunedì alle 21.30 su SBS World Movies – Wild Rose







Rose-Lynn Harlan è una giovane donna scozzese con due bimbi, appena uscita di prigione, desiderosa di sfondare nel mondo della musica country negli Stati Uniti. La mamma Marion non ci sente e la spinge a trovare un lavoro come donna delle pulizie, e quella che appare la fine del suo sogno potrebbe esserne l’inizio. Mamma e figlia sono interpretate da Julie Walters e Jessie Buckley e solo questo rende Wild Rose un film imperdibile.







Mercoledì alle 5.00 su SBS – Eurovision Song Contest 2022 Semi Final







Sì, è un po’ presto ma saranno tanti, tantissimi a mettere la sveglia e a collegarsi con Torino dall’altra parte del pianeta per seguire in diretta l’evento musicale dell’anno. SBS ha pensato anche a chi alle cinque proprio non ce la fa, con repliche in prima serata nel weekend. Per chi farete il tifo quest’anno?







Giovedì alle 15.55 su SBS World Movies – Hairspray







Quando uscì al cinema, non fu un grande successo ma con gli anni è diventato di culto questo film di John Waters che racconta l’ascesa al successo e la lotta contro la discriminazione della teenager ribelle Tracy Turnblad nella Baltimora del 1962. Se avete visto il rifacimento a teatro o la versione cinematografica con John Travolta nei panni della mamma di Tracy vorrete sicuramente vedere l’originale.







Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta la nostra guida TV

LISTEN TO L'Italia risplende in TV su SBS tra Eurovision e il Giro SBS Italian 06/05/2022 08:21 Play

