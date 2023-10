Lyndon Terracini, il direttore artistico dei record

È un nuovo traguardo raggiunto da Lyndon Terracini, direttore artistico di Opera Australia, che in questa intervista, spiega come, sotto la sua direzione, ha triplicato gli incassi di botteghino portando la compagnia lirica australiana a dieci anni consecutivi di attivo e ai vertici mondiali dopo averla prelevata quasi in bancarotta.





Ma la situazione di oggi, a causa della pandemia, è molto diversa.





“Abbiamo speso trenta milioni di dollari per aiutare economicamente il personale durante la pandemia e perso 75 milioni di dollari in incassi”, dice Terracini.





“Dopo anni di bilancio in attivo, ora abbiamo un deficit consistente, ma sono sicuro che alla fine del prossimo anno torneremo in pareggio”.





Acquisire i diritti per mettere in scena The Phantom of the Opera non è stato facile e allo stesso tempo molto costoso, ma era l’unico modo per poter garantire incassi che rimettessero in piedi la compagnia.





Il musical di Andrew Lloyd Webber andrà in scena da settembre all’Opera House di Sydney e da novembre all’Arts Centre di Melbourne. A cantare il ruolo principale sarà il tenore Josh Piterman che ha interpretato questo stesso personaggio per la West End Production a Londra. Lyndon Terracini, direttore artistico di Opera Australia. Source: Photo by Prudence Upton Il ricco calendario invernale di Opera Australia include anche tre opere di Verdi (Attila, Aida e Otello) e I Racconti di Hoffman di Offenbach con la regia di Damiano Michieletto. Per cantare i quattro ruoli femminili è in Australia il soprano di Sydney Jessica Pratt, che da anni vive a Fiesole. Sarà la produzione principale del calendario di Opera Australia.





Opera Australia ha deciso di allestire nuove produzioni da cedere ad altri grandi teatri, incassandone i diritti.





“La Royal Opera House di Londra ha già acquisito i diritti de I racconti di Hoffman mentre la nuova produzione di Tannhäuser di Richard Wagner, che andrà in scena il prossimo anno a Melbourne, è stata acquisita dal Metropolitan di New York. Fatto che non era mai successo prima", dice con un certo orgoglio Terracini.





Ascolta l'intervista:

