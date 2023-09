La guida spiega in modo semplice e chiaro come districarsi nel mondo dei diritti e dei doveri dei minori stranieri non accompagnati.





Questa è stata realizzata da Melting Pot Europa in collaborazione con la rete Welcome to Europe.





Melting Pot Europa è un progetto di comunicazione indipendente nato nel '96, che si offre come strumento di lavoro, spazio di riflessione e costruzione di una nuova narrazione dei processi migratori.





Pietro Giovanni Paníco di Melting Pot Europa ha spiegato qual'è l'obiettivo dell'organizzazione.





"Quello che noi ci proponiamo è garantire un'informazione completa, aggiornata, libera e gratuita sul tema delle migrazioni, per combattere il razzismo strutturale e per avvalorare i diritti di cittadinanza, promuovere campagne sociali e politiche per l'abrogazione di leggi ingiuste ed inique e per l'affermazione di nuovi diritti", ha dichiarato Panico.





Ascolta qui l'intervista.

LISTEN TO "Manuale di sopravvivenza per il minore straniero non accompagnato" SBS Italian 01/07/2022 08:20

