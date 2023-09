"Musico ambulante", il nuovo disco di Fabio Concato

Si intitola "Musico ambulante" ed è uscito il 12 marzo il nuovo album di Fabio Concato.





L'ultimo lavoro del cantautore milanese contiene 22 tra i suoi più grandi successi rivisitati in versione acustica, tra cui le indimenticabili Fiore di maggio , Rosalina , Domenica bestiale , Guido piano e moltissime altre.





Oltre a un inedito, “L’Umarell”, la prima canzone cantata dall’artista in dialetto milanese.

“È stato divertente realizzare quest’album con solamente una chitarra ed una voce, un po’ quando si scrivono le canzoni: lo considero davvero musica da camera, un po’ come se fossi in un salotto a suonare e cantare queste canzoni in modo molto leggero e semplice, che è come dovrebbe sempre arrivare la musica" racconta Fabio Concato a SBS Italian.





"È un lavoro molto emozionante, o almeno queste sono le impressioni di chi lo ha ascoltato, e questo mi dà grande soddisfazione”. La copertina dell'ultimo disco Source: courtesy of Fabio Concato Avete deciso di commercializzare l’album inizialmente solo con supporto fisico, quindi non è stato presente sul web per qualche mese. Una scelta un po’ all’antica ma necessaria, visto che ormai dai dischi non si riesce più a monetizzare.





“Sì, assolutamente. Prima si poteva ancora guadagnare qualcosa con la musica live, ma siamo fermi da un anno e questo è un disastro".

"Te lo dice uno che è un privilegiato, ma ho degli amici che fanno i musicisti, come me, ma che se non lavorano due o tre volte alla settimana sono col sedere per terra".





"Tant’è che c’è chi ha ricominciato a fare il piastrellista, l’artigiano o il falegname, e sono già fortunati perché sapevano fare un altro mestiere, perché ci sono anche musicisti che non sanno fare altro. È un aspetto molto drammatico, non solo da un punto di vista economico, ma anche psicologico".

"Ma al di là della pandemia, ormai se non fai i concerti dove guadagni? Quali sono i guadagni? Ormai si parla di visualizzazioni… grande successo per Tizio e Caio perché hanno avuto milioni di visualizzazioni. Benissimo, che Dio li benedica, complimenti. Però poi cosa ti resta? Bisogna lavorare, fare concerti".





"Sono pochi quelli che riescono a vivere di diritti d’autore, credo si possano contare su dieci dita. Francamente non capisco perché siano stati vietati così a lungo i concerti, perché non esiste letteratura di contagi in quei contesti. Credo che avrebbero avuto gli strumenti per riaprire in sicurezza. Ma evidentemente sono io a non capire e i nostri politici la sanno più lunga di noi”. Fabio Concato è il realtà lo pseudonimo di Fabio Bruno Ernani Piccaluga Source: courtesy of Fabio Concato

Tornando alla tua musica: si può dire che le tue canzoni invecchino bene e meglio di altre?





“Sì, se la cavano. Non perché io sia particolarmente bravo, ma semplicemente perché c’è melodia e armonia, due cose che un po’ mancano in questi ultimi anni. Questo probabilmente fa la differenza".





"In parte avrò anche dei meriti, certo, ma mi viene anche da ridimensionarli, nel senso che io ho ascoltato sin da piccolo della musica molto particolare e difficile, considerando l’età".

"Questa cosa mi ha aiutato, come anche il fatto che mio padre fosse un musicista di talento, anche se non professionista. Sono un insieme di cose. Negli ultimi anni manca la musica nelle canzoni, anche quando i testi sono interessanti".





"Non credo che fra 40 anni ascolteranno e suoneranno ancora le canzoni di, non so, Fedez, e dico solo il primo che mi viene in mente, con tanto rispetto per l’artista e per l’uomo. Ma non credo che succederà".

"Io credo di avere un discreto orecchio, eppure spesso non riconosco le canzoni degli ultimi anni tra di loro. Sono tutte uguali. È un peccato perché se ascolto un pezzo di Samuele Bersani, so che è Samuele Bersani, stessa cosa per Niccolò Fabi o Lucio Dalla. Non li puoi confondere".





"Con quelli di oggi faccio un po’ di fatica, non riesco a riconoscerli. Forse mi sto rincoglionendo io. Mi dispiace ma chissà, magari è solo un passaggio e in futuro ci sarà di nuovo musica bellissima”.





Riascolta l'intervista a Fabio Concato:

