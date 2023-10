Se c'è una cosa che a molti di noi non è mancato in questo 2020 è stato il tempo per leggere.





Nonostante il tempo a disposizione sia aumentato, nel 2020 in Italia hanno letto di meno tutti, persino i cosiddetti "lettori forti", quelli che solitamente completano più di 12 libri all’anno.

La lettura si è collocata tra l’undicesimo e il sedicesimo posto delle attività, mentre sono cresciuti l'uso del telefono, la messaggistica, i social media e la televisione.

In Australia, invece, l'aumento del tempo libero a disposizione si è tradotto in un aumento della lettura.





In Italia meno libri sia per i lettori occasionali che per quelli "forti"

Alla fine del primo lockdown, solo il 50% degli italiani dai 15 ai 74 anni ha dichiarato di aver letto almeno un libro dall'inizio della pandemia.





Il 47% ha spiegato che il motivo è stato la mancanza di tempo, il 35% ha fatto riferimento alla mancanza di spazi in casa dove concentrarsi, il 33% alle preoccupazioni, il 32% al fatto di aver sostituito i libri con l’aggiornamento su altre fonti di informazione.

In Australia situazione in controtendenza. E c’è chi ha approfittato del lockdown per leggere Platone

In Australia, invece, l'aumento del tempo libero a disposizione si è tradotto in un aumento della lettura.





Contestualmente, però, secondo un'indagine è diminuita la capacità di concentrarsi, per cui nel 2020 down under si legge di più ma allo stesso tempo con più fatica e - presumibilmente - con meno profitto e meno soddisfazione.





Alla luce di questi dati, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se e come abbiano letto nel 2020. È emerso che qualcuno ha approfittato del tempo a disposizione per leggere Platone... in inglese.





Riascolta qui il nostro dibattito:

LISTEN TO Nell'anno della pandemia avete letto di più o di meno? SBS Italian 17/11/2020 22:42 Play

