"Non vorrei lasciare un posto che nonostante molte difficoltà mi ha dato così tanto".

La storia di Alessandro è simile a quella di molti italiani che tra il 2019 e il 2020 hanno deciso di mettersi lo zaino in spalla e trasferirsi in Australia, ignari del fatto che, da lì a qualche mese, la pandemia avrebbe cambiato le carte in tavola.





Alessandro Seminara è arrivato in Australia nel gennaio del 2020 per fare un'esperienza di crescita personale

Nonostante la pandemia e la mancanza di sostegno da parte dei governi nei confronti dei detentori di visti temporanei, Alessandro non si è dato per vinto ed ha deciso di rimanere

Alessandro lavora come responsabile del piano vasca in una grande piscina di Sydney

"Ho deciso di partire per l'Australia per fare un'esperienza diversa. Avevo già vissuto in Spagna ed avevo capito che l'esperienza che acquisisci all'estero ti arricchisce come persona", racconta Alessandro al microfono di SBS Italian.





"Lasciare la terra in cui sono vissuto e cresciuto un po' mi spaventava, ed un po' mi è dispiaciuto non poter rimanere, ma volevo crearmi la mia indipendenza e fare nuove esperienze".





Nel gennaio del 2020, Alessandro parte alla volta di Sydney, nella speranza di trovare la dimensione di cui era alla ricerca.

"Sono arrivato qui con grandissime aspettative e devo dire che sono state ampiamente superate", dichiara Alessandro.





"Le difficoltà sono state molte, innanzitutto linguistiche, ma ho trovato una situazione che avevo sempre ricercato in passato: lavorare duro e fare tanti sacrifici per poi esserne ripagati".





Quando è scoppiata la pandemia e sulle città australiane sono stati imposti i primi lockdown, Alessandro non si è dato per vinto e si è invece rimboccato le maniche. Alessandro ora lavora come responsabile del piano vasca in una grande piscina di Sydney Source: Courtesy of Alessandro Seminara "Non ho paura di dire che ho fatto lavori umili durante i primi mesi segnati dalla pandemia", afferma Alessandro.

Mai però, durante il corso della pandemia, ho pensato di fare le valigie e tornare in Italia. Nonostante le difficoltà l'Australia mi stava dando molto

Dopo la fine del primo lockdown a Sydney, Alessandro riesce a trovare lavoro come istruttore di nuoto.





"La mia fortuna è stata quella di trasferirmi in un altro quartiere della città, allargando così i miei orizzonti di impiego".





Durante il lockdown del 2021 molti dei colleghi di Alessandro lasciano il loro lavoro ed il Paese permettendo così ad Alessandro di crescere professionalmente.

"Durante il secondo lockdown ho avuto l'opportunità di dimostrare quali fossero le mie capacità, diventando così coordinatore del piano vasca di una grande ed importante piscina di Sydney", spiega.





"Si sta un po' realizzando il mio sogno di iniziare lentamente ed umilmente e tramite la dimostrazione delle mie capacità riuscire a crescere come persona ma anche professionalmente".





In questo momento Alessandro non sa ancora se rimarrà in Australia.





"Mi piacerebbe rimanere, ma devo anche trovare un modo per farlo da un punto di vista burocratico", spiega Alessandro.

"Non vorrei lasciare un posto che nonostante molte difficoltà mi ha dato così tanto".

Potete riascoltare la nostra intervista ad Alessandro Seminara qui:

LISTEN TO "Non vorrei lasciare un posto che nonostante molte difficoltà mi ha dato così tanto" SBS Italian 09/05/2022 13:39 Play

