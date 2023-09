Un incontro fortuito sulle piste da sci ha dato una svolta al futuro australiano di Aurora

Per Aurora Soli, l'Australia è sempre stata una destinazione molto distante. Quando era in procinto di finire i suoi studi universitari in finanza, lei e il suo fidanzato si sono cominciati a chiedere dove sarebbero potuti andare per fare un'esperienza all'estero.





Punti chiave





Aurora è originaria del Monte Pora in provincia di Bergamo, e dall'età di 18 anni è maestra di sci

Oltre alla passione per lo sci, Aurora ha fatto studi universitari nel campo della finanza

Sebbene pensasse di fermarsi in Australia solo un anno, a giugno Aurora festeggerà il suo terzo anno down under

"L'Australia non mi convinceva molto, perché la vedevo così lontana", racconta Aurora.





Aurora, che dall'età di 18 anni è anche una maestra di sci, viene in contatto però con un ragazzo che come lei insegnava a sciare e che aveva fatto un'esperienza in Australia.





"Questo amico mi ha raccontato che i maestri di sci erano molto richiesti in Australia, e così mi sono convinta a contattare la stazione sciistica dove era stato anche lui", ricorda.





"Dopo un breve colloquio mi è stato immediatamente offerto un posto di lavoro ed anche il mio ragazzo è riuscito a trovare un impiego molto facilmente". Source: Courtesy of Aurora Soli Dopo essere atterrata a Canberra, Aurora si dirige verso le Snowy Mountains del New South Wales.

Quando vedo la montagna mi sento a casa. L'unica differenza era costituita dalla presenza dei gum trees (eucalipti) invece dei pini, e la fila di canguri morti sul ciglio della strada

Aurora si sente nel suo elemento quando ha un paio di sci ai piedi.





"In Australia, mi sono stati affidati dei gruppi di ragazzi con i quali sciavo quasi ogni fine settimana e quindi sono stata in grado di costruire dei rapporti, cosa che invece in Italia risulta più difficile".





Ed è proprio grazie ad un rapporto intessuto durante il suo lavoro da maestra di sci che il futuro di Aurora in Australia cambia radicalmente.

Vuoi raccontarci la tua storia di immigrazione in Australia? Scrivi a italian@sbs.com.au

"Un po' per caso mi hanno affidato un gruppo di signore in vacanza, e con loro ci siamo subito trovate molto bene".





"Abbiamo stretto degli ottimi rapporti e, alla fine della settimana, ci siamo scambiate i contatti. Dopo qualche tempo una signora del gruppo mi chiama per offrirmi una posizione da commercialista che si era da poco aperta nella sua azienda".

Aurora capisce immediatamente l'importanza di questa opportunità e accetta la proposta.





"Prima di trasferirmi a Melbourne però, sono riuscita a fare un bel giro e vedermi un po' dell'Australia", afferma.





Il lavoro le piace subito, così come l'atmosfera che c'è tra i colleghi.

"L'ambiente di lavoro è davvero fantastico. Tutti si aiutano e si supportano", afferma con entusiasmo Aurora.





Nonostante pensasse di fermarsi in Australia solo per un anno, la permanenza di Aurora in Australia dura ormai da oltre due anni.





"Questo posto mi piace molto. Per adesso è il luogo dove voglio stare. In futuro però potrei anche cambiare idea".





Potete riascoltare la storia di Aurora qui:

LISTEN TO Un incontro fortuito sulle piste da sci ha dato una svolta al futuro australiano di Aurora SBS Italian 21/03/2022 17:11 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .