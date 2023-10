"Ogni giorno mi alzo e sono contenta", Giulia Ponzo e la sua avventura in Australia

Nel 2009, Giulia ha deciso di fare un'esperienza diversa dalla sua vita quotidiana in Italia e volare in Australia. Giovanissima e senza pensarci troppo si è licenziata compiendo quella che, in molti, hanno definito una scelta audace. Giulia, però, sentiva il bisogno di esplorare il mondo e vedere cosa aveva da offrire al di là dei confini italiani.



Clicca sul tasto "play" in alto per ascoltare l'intervista completa.

Credit: Courtesy of Giulia Ponzo Durante questa sua prima esperienza, Giulia è cresciuta molto e ha accumulato ricordi. L'Australia sembrava offrire un mondo di opportunità e scoperte.





"Ogni giorno qua sembrava succedessero mille cose. Una giornata in Australia era un mese in Italia", racconta ai microfoni di SBS Italian.





Allo scadere dell'anno, Giulia decide di rientrare in Italia, ma l'Australia aveva lasciato un'impronta indelebile nella sua mente e nel suo cuore.





Sono trascorsi sei anni prima che Giulia prendesse la decisione di trasferirsi in Australia definitivamente.





"Non è stato semplice... Vivevo con mia mamma avendo perso mio papà, poco prima di venire qua la prima volta. Non è stato facile lasciare tutto per fare questa esperienza di vita", continua Giulia.



Potrebbe anche interessarti Andrea Santolupo, il “sarto con la resina” del kitesurf SBS Italian 10/07/2023 16:12 Play

La decisione di prendere un'aspettativa e poi licenziarsi di nuovo dal suo lavoro stabile in Italia e di tornare in Australia è stata complessa, ma Giulia era determinata. Aveva un obiettivo in mente: ottenere la residenza permanente. Questo obiettivo richiedeva una strategia ben pianificata e molti passi da compiere.





Giulia ha completamente cambiato la sua carriera e quest'anno ha finalmente coronato il suo sogno ed è riuscita ad ottenere la residenza permanente.





"Ho dovuto chiamare una mia collega e chiederle di aiutarmi a capire cosa ci fosse scritto. Non capivo più niente, mi ero semplicemente fermata alla prima riga in cui c'era scritto 'Congratulations'", conclude Giulia raccontando il momento in cui ha ricevuto la mail di conferma.





Clicca sul tasto "play" in alto per ascoltare l'intervista a Giulia.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.