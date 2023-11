“Oltre tutto l’amore che c’è", il nuovo singolo di Andrea Vigentini

“Diciamo che sono un finto giovane, ho 35 anni, e ho avuto dei tempi abbastanza lunghi. Ho iniziato a scrivere e a pubblicare le prime cose circa 10 anni fa dopo la partecipazione ad Amici, dopo ho fatto altre cose nel mondo della musica, lavorando un po’ più sotto traccia, scrivendo per altri o facendo il vocalist, senza fare dischi miei. Poi ho deciso di ricominciare il mio percorso discografico”, racconta Andrea Vigentini su SBS Italian.











Rispetto alla sua partecipazione al programma televisivo 'Amici' condotto da Maria De Filippi, dice: “Ci sarebbe da aprire un capitolo lunghissimo… Il Talent Show si è evoluto, come si è evoluta anche la musica. È un programma televisivo che io ho fatto 10 anni fa e che quindi oggi è diverso, però certe cose sono rimaste.





È un’esperienza molto impattante nella vita delle persone che lo fanno, perché spesso è la prima cosa importante che fai nella vita. Se lo fai a 18 o 19 anni magari ti ritrovi in televisione prima di essere andato all’università e ti ritrovi in un’altra città, in un ambiente che non conosci e ad essere riconosciuto dalla gente”.

Ti ritrovi in un altro mondo, un mondo molto affascinante ma anche duro psicologicamente perché devi essere molto bravo a gestire il dopo. Chi va in televisione diventa conosciuto, se non famoso, in un secondo, ma sempre in un secondo puoi essere dimenticato

Ermal Meta e Andrea Vigentini Source: Courtesy of Andrea Vigentini “Con Ermal non è una collaborazione, ma è proprio un’amicizia. Siamo amici da tanti anni e dopo aver avuto successo è stato molto carino perché ha richiamato un po’ di amici reali, e mi ha portato con sé.





È stato molto bello perché abbiamo fatto squadra, non è stato come lavorare per un estraneo, abbiamo remato tutti nella stessa direzione. Con lui ho avuto modo di girare molto e di vedere l’evoluzione di un artista che ricomincia quasi da zero, suonare nei piccoli locali e poi via via fare tutti i teatri più grandi d’Italia”.





L’ultimo singolo di Vigentini si intitola 'Oltre tutto l’amore che c’è': “La canzone è nata tre anni fa, ero in una stanza di hotel dopo un concerto e mi è venuto il ritornello. L’ho registrata nel telefono in una nota audio, l’ho lasciato lì e dopo qualche mese riascoltandola mi è sembrata buona e quindi ho deciso di svilupparla.





La canzone anticipa l’album che verrà, che in realtà è già pronto da un anno, ma per varie vicissitudini l’uscita è stata continuamente rinviata. Devo dire che questo stop forzato che ci è stato imposto dalla pandemia mi ha dato modo di riordinare le idee, quindi sto continuando a lavorarci.”





Ascolta l'intervista a Andrea Vigentini:

LISTEN TO “Oltre tutto l’amore che c’è", il nuovo singolo di Andrea Vigentini SBS Italian 05/12/2020 22:18 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti. L'elenco completo delle misure restrittive è disponibile qui: https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-covid-19





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.