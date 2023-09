Oscar 2021, il trionfo di "Nomadland"

La 93esima edizione degli Academy Awards ha visto trionfare "Nomadland" come miglior film, mentre la statuetta per miglior attore protagonista è andata a Anthony Hopkins per il suo ruolo in “The Father”, e quella per miglior attrice è andata invece a Frances McDormand per il suo ruolo in “Nomadland”.





Il Premio Oscar 2021 come miglior film è stato assegnato a "Nomadland"

I premi come miglior attore e migliore attrice sono andati a Anthony Hopkins e Frances McDormand

Chloé Zhao ha portato a casa la statuetta come miglior regista

È stata però la regista sino-americana Chloé Zhao a fare storia durante questa 93esima edizione degli Academy Awards. Zhao infatti è la prima donna di origini non americane e la seconda donna dopo Kathryn Bigelow a vincere l’ambito premio.





Nonostante le grandi aspettative, un nulla di fatto per i tre italiani in gara. La cantante Laura Pausini ha però definito l’occasione di esibirsi sul tetto del Dolby Theatre come “un sogno”.





Riascoltate qui l'intervista con l'esperta di cinema e spettacolo Sandra Bordigoni.

