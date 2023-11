“Pane di casa”, una storia di emigrazione che ne racconta tante

Al via giovedì 9 novembre 2023 al Clayton Community Centre di Melbourne, "Pane Di Casa, A Taste of Home" il debutto come autrice e regista dell’attrice Carlotta Migliolo.





Lo spettacolo, in scena fino a sabato 11, segue la storia di una donna italiana, Elena- interpretata da Carlotta- nel suo percorso migratorio in Australia.





Grazie ad una serie di videochiamate con altri immigrati, Elena scopre presto che le sue lotte quotidiane sono comuni a tutti quelli che decidono di lasciare il proprio Paese di origine.





“L’idea è nata per far sapere a tutte le persone che non sono sole, che tutti stiamo passando per un processo nel creare una nuova vita dall’altra parte del mondo”, racconta Carlotta ai microfoni di SBS Italian.









La scelta dell'autrice di alternare l'uso delle lingua italiana e inglese sul palco non è guidata solo dal suo desiderio di permettere a un pubblico più ampio di fruire dello spettacolo, ma è anche dovuta alla volontà di mostrare un ulteriore ostacolo, quello linguistico, con il quale i migranti si confrontano.





Lo spettacolo è parte della stagione 2023 della compagnia Peridot che presenta altri quattro corti teatrali per un progetto collettivo dal titolo “Here, There and Everywhere”, intorno ai temi della migrazione, della resilienza e dell’indentità.





Clicca qui per ulteriori informazioni e biglietti.



Ascolta l'intervista a Carlotta Migliolo e ai membri del cast, Mathew Da Via e Marina Bartolameazzi.

