Pilar, quando la musica è donna

Ilaria Patassini, in arte Pilar, si racconta ai microfoni di SBS Italian, partendo dalle tantissime collaborazioni con grandi autori della musica italiana come Bungaro, Pacifico, Joe Barbieri, Sandro Luporini, Mauro Ermanno Giovanardi e molti altri.





“Mi sento privilegiata ad aver avuto la possibilità di cantare canzoni splendide di questi grandi artisti. Ad esempio il duetto tra me e Bungaro ne L’istante , con testo di Luporini, è davvero speciale”.

“Ho avuto la fortuna di esibirmi spesso all’estero, soprattutto in Canada. Credo che altrove il mestiere del musicista è un mestiere. Le regole ci sono, giustamente, ma sono più agili".





"All'estero la costruzione del rapporto lavorativo è più facile, perché conta solo quello che sai fare e non necessariamente chi sei. In Italia molto spesso ci sono regole non scritte e protocolli che non riguardano tanto l’arte”. Ilaria 'Pilar' Patassini Source: Supplied

All'estero conta solo quello che sai fare, non chi sei

“Nell’immaginario collettivo la figura del cantautore è una figura triste, il che è falso. Anzi, spesso più le canzoni sono malinconiche e più l’artista in privato non lo è. Io anche sono un po’ così”, spiega Ilaria Patassini a SBS Italian.





“Il motivo fondamentale per cui non si trovano ancora tante cantautrici in giro, nonostante negli ultimi anni non siamo più così invisibili, è perché il mondo della musica non è diverso dal resto".

"Soprattutto nel nostro Paese il patriarcato esiste, è interiorizzato anche nelle donne, e questo fa sì che, nello specifico nel mondo della musica, le donne siano le muse, le ispiratrici, e soprattutto interpreti".





"Vedere una donna che scrive e afferma la propria personalità può dare fastidio. Nel mio caso io sono sia autrice sia interprete, perché amo fare entrambe le cose". Ilaria 'Pilar' Patassini Source: Supplied

Spero che gli uomini si femminilizzino sempre di più

"Mentre in altri Paesi le donne hanno potuto fare senza problemi entrambe le cose, nel nostro è come se vadano ancora contemplate. Invece no, non può essere così".





"Il mercato detta le regole e oggi ti dice che sono le ragazze a comprare i dischi ed andare ai concerti, a leggere di più, andare al cinema o a teatro di più. Io spero che gli uomini si femminilizzino sempre di più, questa potrebbe essere la soluzione”.





Riascolta l'intervista a Ilaria Pilar Patassini:

LISTEN TO Pilar, quando la musica è donna SBS Italian 12/02/2022 23:42 Play

