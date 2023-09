Pinza veneta, la ricetta di Pablo Mathias Telesca

Quando Pablo Mathias Telesca risponde alla domanda “che sapore ha la tua infanzia?” gli si illuminano gli occhi e non ha nessun dubbio nel dire: “dolce: cannella, anice stellato, chiodi di garofano. Sono i sapori che trovavo nelle marmellate che faceva mia nonna”.



Lo chef del ristorante Ganzo a Richmond è nato in Uruguay, ma si è trasferito in Italia, precisamente in Veneto, all’età di 21 anni. Da qualche anno, Pablo ha deciso di venire in Australia, e si è stabilito a Melbourne.





Completamente a suo agio in una città multietnica come la capitale del Victoria, Pablo è soprannominato "Il Commissario Telesca", per via della coppola che indossa anche durante il lavoro, e che lo fa sembrare un personaggio quasi camilleriano, specialmente grazie ai curatissimi baffi che porta con orgoglio.



Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, e Melbourne è la città giusta per me

La sua ricetta è una versione “uruguaiana” della pinza veneta, un tradizionale dolce di recupero, che Pablo personalizza aggiungendo dulce de leche come crema di accompagnamento. Non dimenticando i suoi trascorsi italiani, Pablo consiglia di gustare la pinza con un vino liquoroso italiano, uno zibibbo o un passito.





Ingredienti per 8 persone:



500 grammi di pane raffermo

200 grammi zucchero

50 grammi uvetta sultanina

50 grammi fichi secchi tagliati in piccoli pezzi

Una manciata di pinoli

La scorza di un limone grattugiata

250 grammi latte (o acqua per la versione vegana)

2 uova (non per la versione vegana)

Un bicchierino di grappa o liquore (facoltativo)

Procedimento:





Mischiare bene la parte secca con la umida, e disporre in una teglia per dolci. Mettere in forno statico a 180 °C o ventilato a 160 °C. Cuocere per circa 40 minuti, o fino a cottura ultimata.





Per il dulce de leche , mettere una lattina di latte condensato in una pentola, coprirla di acqua e far bollire per circa 2 ore. Una volta raffreddata, aprire la latta e disporre sul dolce.





